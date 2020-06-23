AK Parti Sözcüsü Çelik: "Macron'un siyaseti, darbecilere verilen bir destektir" - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Macron'un siyaseti, darbecilere verilen bir destektir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Libya ve Akdeniz konusunda Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi hedef alan açıklamaları asla kabul edilemez. Fransa, Libya'da ve Akdeniz'de istikrarsızlığı teşvik eden politikaların destekçisi durumundadır" açıklamasında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Libya ve Akdeniz konusunda Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi hedef alan açıklamaları asla kabul edilemez. Fransa, Libya'da ve Akdeniz'de istikrarsızlığı teşvik eden politikaların destekçisi durumundadır" açıklamasında bulundu.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan sözlerine tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye, Libya'da uluslararası meşruiyete sahip yönetimin talebi doğrultusunda Libya halkına destek vermektedir. Fransa ise darbeci Hafter ve milislerine arka çıkmaktadır. Türkiye Libya halkının meşru temsilcisine destek verirken, Fransa gayrı meşru milislere destek veriyor. Hafter'in Libya halkı karşısında gerilemesi sonrasında Macron'un Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözde açıklamalarının artması tesadüf değildir. Fransa, Libya'da tarafsız değil, darbeci Hafter ve milislerinden yana taraftır. Cumhurbaşkanımız, Libya halkının gerçek ve meşru iradesini desteklemektedir. Fransa'nın desteklediği Hafter milislerinin Libya halkına karşı işlediği insanlık suçları ortadadır. Gün yüzüne çıkan toplu mezarlar bunun açık kanıtıdır. Macron'un Libya'da yabancı müdahalelere son verilmesi çağrısında bulunup çözümün Fransa olduğunu söylemesi açık hezeyandır. Eski sömürgeci zihniyetin devam ettiğinin göstergesidir. Hafter ve benzerleri sömürgeci zihniyetin aletidir. Libya'nın geleceğine Fransa değil Libya halkı karar verecektir. Cumhurbaşkanımız, Libya halkının meşru iradesini desteklemektedir. Sömürgecilerin Afrika'da elini kolunu sallayarak gezdiği dönemler geride kalmıştır. Cumhurbaşkanımızın Libya halkına verdiği destek, Libya halkının tamamını temsil eden meşru yönetime ve Libya'nın tamamının geleceğine verilen bir destektir. Macron'un siyaseti, Libya halkının meşru iradesini ve geleceğini çalmaya çalışan darbecilere verilen bir destektir. Türkiye'nin Libya'ya desteğinden rahatsız olan ve Cumhurbaşkanımıza karşı sözde açıklama yapanların yeni bir sömürgecilik peşinde koştukları net görülmektedir."

(İHA)

AK Parti, Türkiye, Fransa, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 04:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Macron'un siyaseti, darbecilere verilen bir destektir' - Son Dakika

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