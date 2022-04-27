AK Parti Sözcüsü Çelik, Mamak'ta iftarda konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Bu hadsizin söylediği sözlerin aynısını onun selefleri rahmetli Menderes'e karşı da söylemişti. Bakın bir kere daha söylüyoruz, bu Yassıada zihniyeti milletimizin demokrasi kararnamesiyle tarihe gömülmüştür, bir daha asla dirilmeyecektir." dedi.

Çelik, Mamak Belediyesi tarafından Kayaş'ta düzenlenen iftar programında Mamaklılarla bir araya geldi.

Kadir Gecesi'ni tebrik eden Çelik, iftar sofrasında huzur ve güven içinde bir arada olmanın eşi bulunmaz bir nimet olduğunu söyledi. Çelik, "Şunu unutmuyoruz, biz buralarda huzur ve güven içerisinde rahatça, kardeşçe, omuz omuza, kol kola ailelerimizle, çocuklarımızla birlikte oturuyoruz. Bunun en büyük güvencesi şu anda teröre karşı mücadele eden, Pençe-Kilit Operasyonu'nda yer alan askerlerimizin yaptığı gibi güvenlik güçlerimizin yaptığı gibi ülkemizi koruyan kardeşlerimizdir. Buradan, bu iftar sofrasından Pençe-Kilit Operasyonu'nda mücadele eden Mehmetçik'e selamlarımızı ve dualarımızı gönderiyoruz." diye konuştu.

Operasyonda şehitlerin olduğunu belirterek, Allah'tan şehadetlerini kabul etmesini dileyen Çelik, "Şehitlerimiz, işte biz buralarda, bu mübarek günleri huzur içerisinde idrak edelim diye, beraberce, birlikte, kardeşçe bu birlikteliğimizi şehirlerimizde, mahallelerimizde, sokaklarımızda sürdürelim diye bu büyük fedakarlığı yapıyorlar. Onları hiçbir zaman unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

"Pençe-Kilit'le bir gece ansızın geldik"

Mehmetçik'e her zaman dualarla destek olmaya devam edeceklerini dile getiren Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugünlerde yapılan bu operasyonların önemi çok daha büyüktür. Çünkü gerek içeride gerek dışarıda yaza dönük hazırlık yapanlara karşı içeride Eren Operasyonlarıyla dışarıda en son bu Pençe-Kilit Operasyonu ile göz açtırılmaması politikamızı sürdürüyoruz. Hatırlayın sınırlarımızın hemen yakınında DEAŞ'ından PKK'sına, PYD'sine kadar terör devletçiği kurmak isteyenler vardı. Onlara karşı Cumhurbaşkanımız şu uyarıyı yapmıştı, 'Sakın ha sınırlarımıza göz dikmeyin, sakın ha ülkemize göz dikmeyin, bir gece ansızın gelebiliriz' demişti. Fırat Kalkanı'yla bir gece ansızın geldik, Zeytin Dalı'yla bir gece ansızın geldik, şimdi Pençe-Kilit'le bir gece ansızın geldik. Onun için ne kara vatanımızdan bir çakıl, ne mavi vatanımızdan bir damla su, ne hava vatanımızdan bir zerre kimseye vermeyiz. Kimsenin bunlara göz dikmesine asla ve kat'a hiçbir şekilde müsaade etmeyiz."

Çelik, şer odaklarının saldırısına karşı Türkiye'yi korumak için en büyük güvencelerinin, birlik, beraberlik ve kardeşliklerinin olduğunu ifade etti.

Bu özellikler korunduğu müddetçe, nereden olursa olsun Türkiye'nin önündeki bütün tuzakları bertaraf ederek, Türkiye'nin önünü açmayı sürdüreceklerini anlatan Çelik, imkansız denen şartlarda zor koşullarda bunu gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Muhtıra teşebbüsü bir kağıt parçasına çevrildi"

Türk siyasi ve demokrasi hayatının en tarihi günlerinden birinde olduklarını anımsatan Çelik, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugün 27 Nisan, Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde bir 27 Nisan günü, hükümetimize bir muhtıra verilmeye kalkılmıştı. Tarihe '27 Nisan muhtırası' olarak geçecekti. Yine hükümete vesayet yoluyla hükmetmeye çalışanların ortaya koyduğu bir tabloyla, bir girişimle karşı karşıyaydık. Ama bir şey oldu, her zaman hükümetler muhtıra yediklerinde muhtıranın gereğini yapacaklarını söyler, bir kenara çekilirlerdi. Ama o 27 Nisan günü verilmeye çalışılan muhtıraya karşı Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde ilk defa hükümetimiz bu muhtırayı kabul etmedi, bu muhtıraya direndi ve işte o gün sizlerin de desteğiyle muhtıra teşebbüsü bir kağıt parçasına çevrildi."

Türkiye'yi ve demokrasisini sakatlamaya, siyasi hayatın üzerinde vesayet kurmaya çalışanlara karşı mücadele etmiş bir kadro olduklarını vurgulayan Çelik, en büyük güç ve güvencelerinin dayanışma olduğunu bildirdi.

Çelik, Türkiye'nin her tarafında verdikleri mücadelede en büyük destekçilerinin kadınlar olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sık sık şunu ifade ediyorlar ki Cumhurbaşkanımızın karşısında sadece Erdoğan karşıtlığıyla, sadece Erdoğan düşmanlığıyla bir arada olmaya çalışıyorlar. Biz bunu yurt dışında da görüyoruz. Ne kadar şer odağı var AK Parti'ye karşı, Türkiye'ye karşı, Cumhurbaşkanımıza karşı bir birliktelik sergilemeye çalışıyorlar. Ondan sonra tutuyorlar Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' diyorlar. Halbuki biz bu şer odaklarının saldırısını yaptığımız işlerin doğru yapılmaya devam ettiğini, yaptığımız işlerin güçlü bir şekilde yapılmaya devam ettiğini gösteren bir işaret olarak algılıyoruz. Eğer bu şer odakları bize saldırmazsa, bize karşı bu şekilde davranmazsa o zaman kendimizden şüphe ederiz. Ama bir kere daha söylüyoruz hem dışarıda hem içeride kim milletimize, kim demokrasimize zarar vermeye çalışıyorsa, kim Türkiye'yi bu büyük yürüyüşünden döndürmeye çalışıyorsa, karşısında bizi bulacak, Mamak'ı bulacak."

"En son birisi çıktı, Sayın Cumhurbaşkanımızı tehdit etmeye kalktı." ifadesini kullanarak, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Erdoğan'ı mahkum ettireceğiz." dediğini aktaran Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Bu hadsizin söylediği sözlerin aynısını onun selefleri rahmetli Menderes'e karşı da söylemişti. Bakın bir kere daha söylüyoruz, bu Yassıada zihniyeti milletimizin demokrasi kararnamesiyle tarihe gömülmüştür, bir daha asla dirilmeyecektir. Buradan bir kere daha söylüyoruz, hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez, hiç kimse Cumhurbaşkanımıza karşı tehdit dili kullanamaz. İşte Mamak burada, Ankara burada, Türkiye'nin her yerindeki kardeşlerimiz burada, Cumhurbaşkanımızı tehdit edenlerin karşısına dikilmeye hazırız, Cumhurbaşkanımızla yürümeye devam ediyoruz, bütün bu tehditleri bertaraf etmeye devam edeceğiz.

Siz kimsiniz? Tarihinizde, milletin demokrasisi üzerine çöktünüz. Siz kimsiniz? Ne zaman millet birisine oy verse, onun hakkını, hukukunu gasbettiniz. Milletin demokrasisinin çalınmasının siyasi tarihi size ait, milletin refahının çalınmasının siyasi tarihi size ait, darbelerin desteklenmesinin siyasi tarihi size ait. Rahmetli Menderes'in ve arkadaşlarının şehit olmasındaki cürümlerin arkasındaki siyasi tarih size ait. Geçti o günler, 'Yeter söz milletindir' demiştik artık 'Yeter karar milletindir' diyoruz. Bir daha asla o Yassıada zihniyetini asla ve kat'a diriltemeyeceksiniz. O kötü siyasetlerinizi hayata geçiremeyeceksiniz. Ne Cumhurbaşkanımızı ne milletimizi asla ve kat'a bir daha tehdit edemeyeceksiniz. Bunların bütün ömrü sizin babalarınızın, dedelerinizin, annelerinizin, büyükannelerinizin verdiği oyları çalmakla geçmiştir. Onlar sandığa oy verirler bunlar çalardı, artık müsaade etmeyeceğiz."

İftar programında Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl de hazır bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, iftar programının ardından Üreğil Millet Bahçesi'ne geçerek incelemelerde bulundu.???????