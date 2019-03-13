Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur Yavaş) Bundan Sonra Böyle Bir Adayı Devam Ettirip Ettirmemek,...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur Yavaş) Bundan Sonra Böyle Bir Adayı Devam Ettirip Ettirmemek,...

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur Yavaş) Bundan sonra böyle bir adayı devam ettirip ettirmemek, CHP'nin meseleyi sindirme kapasitesiyle alakalı durumdur.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur Yavaş) Bundan sonra böyle bir adayı devam ettirip ettirmemek, CHP'nin meseleyi sindirme kapasitesiyle alakalı durumdur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:51 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Mansur Yavaş, Güncel
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