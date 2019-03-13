AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur Yavaş) Bundan Sonra Böyle Bir Adayı Devam Ettirip Ettirmemek,...
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur Yavaş) Bundan sonra böyle bir adayı devam ettirip ettirmemek, CHP'nin meseleyi sindirme kapasitesiyle alakalı durumdur.
AK Parti
Sözcüsü Çelik: "(Mansur Yavaş
) Bundan sonra böyle bir adayı devam ettirip ettirmemek, CHP
'nin meseleyi sindirme kapasitesiyle alakalı durumdur."
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:51 Kaynak: AA
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