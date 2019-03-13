AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur Yavaş) Hiçbir Şeye Cevap Vermeden Mağdur Edildiğini İddia Etmek,...
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur Yavaş) Hiçbir şeye cevap vermeden mağdur edildiğini iddia etmek, basit bir kurnazlıktan başka bir şey değil."
AK Parti
Sözcüsü Çelik: "(Mansur Yavaş
) Hiçbir şeye cevap vermeden mağdur edildiğini iddia etmek, basit bir kurnazlıktan başka bir şey değil."
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:01 Kaynak: AA
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