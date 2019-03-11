AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur Yavaş ile İlgili İddialar) Sahte Senet Kullandığı 2016'da Yargıtay...
22 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur Yavaş ile ilgili iddialar) Sahte senet kullandığı 2016'da Yargıtay kararıyla kesinleşen ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdiğiniz bu şahısla ilgili olarak günlerdir basında iddialar yer almasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi...
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur Yavaş ile ilgili iddialar) Sahte senet kullandığı 2016'da Yargıtay kararıyla kesinleşen ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdiğiniz bu şahısla ilgili olarak günlerdir basında iddialar yer almasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi buna niçin cevap vermemiştir? Vatandaşın önüne temiz aday çıkarmak bütün siyasi partilerin görevidir."
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:40 Kaynak: AA
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