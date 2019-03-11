Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur Yavaş ile İlgili İddialar) Sahte Senet Kullandığı 2016'da Yargıtay...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur Yavaş ile İlgili İddialar) Sahte Senet Kullandığı 2016'da Yargıtay...

22 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur Yavaş ile ilgili iddialar) Sahte senet kullandığı 2016'da Yargıtay kararıyla kesinleşen ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdiğiniz bu şahısla ilgili olarak günlerdir basında iddialar yer almasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi...

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur Yavaş ile ilgili iddialar) Sahte senet kullandığı 2016'da Yargıtay kararıyla kesinleşen ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdiğiniz bu şahısla ilgili olarak günlerdir basında iddialar yer almasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi buna niçin cevap vermemiştir? Vatandaşın önüne temiz aday çıkarmak bütün siyasi partilerin görevidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:40 Kaynak: AA

Yargıtay, AK Parti, Mansur Yavaş, Güncel
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