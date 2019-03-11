AK Parti Sözcüsü Çelik - Mansur Yavaş ile İlgili İddialar
1 saat önce
-AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
- AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:58 Kaynak: AA
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