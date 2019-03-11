Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik - (Mansur Yavaş ile İlgili İddialar) "Bütün Bu Süreç İçerisinde Günlerdir...

AK Parti Sözcüsü Çelik - (Mansur Yavaş ile İlgili İddialar) "Bütün Bu Süreç İçerisinde Günlerdir...

1 saat önce

-AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

-AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:37 Kaynak: AA

Ömer Çelik, AK Parti, Politika
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