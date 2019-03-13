Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur Yavaş'ın Açıklamaları) Bu Konuların Mahkemede de Görüşülmesi,...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur Yavaş'ın Açıklamaları) Bu Konuların Mahkemede de Görüşülmesi,...

39 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur Yavaş'ın açıklamaları) Bu konuların mahkemede de görüşülmesi, kamuoyunun önünde daha açık ve net bir şekilde konuşulması için dava açma sözünden sakın geri adım atmasın.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur Yavaş'ın açıklamaları) Bu konuların mahkemede de görüşülmesi, kamuoyunun önünde daha açık ve net bir şekilde konuşulması için dava açma sözünden sakın geri adım atmasın. Bu davayı heyecanla beklediğimizi ifade etmek isterim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:19 Kaynak: AA

AK Parti, Mansur Yavaş, Politika
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