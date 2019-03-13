AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur Yavaş'ın Açıklamaları) Bu Konuların Mahkemede de Görüşülmesi,...
39 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur Yavaş'ın açıklamaları) Bu konuların mahkemede de görüşülmesi, kamuoyunun önünde daha açık ve net bir şekilde konuşulması için dava açma sözünden sakın geri adım atmasın.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur Yavaş'ın açıklamaları) Bu konuların mahkemede de görüşülmesi, kamuoyunun önünde daha açık ve net bir şekilde konuşulması için dava açma sözünden sakın geri adım atmasın. Bu davayı heyecanla beklediğimizi ifade etmek isterim."
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:19 Kaynak: AA
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