AK Parti Sözcüsü Çelik: "Mansur Yavaş'ın Daha Önceden Dostu Olan, Şimdi İse İhtilaflı Olduğu Kişi...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Mansur Yavaş'ın daha önceden dostu olan, şimdi ise ihtilaflı olduğu kişi saygıdeğer bir iş adamı mıdır yoksa kriminal bir kişi midir Mansur Yavaş'ın iddia ettiği gibi? Bu kişi hakkındaki kararı bahsedilen konularda mahkemeler verecek.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Mansur Yavaş'ın daha önceden dostu olan, şimdi ise ihtilaflı olduğu kişi saygıdeğer bir iş adamı mıdır yoksa kriminal bir kişi midir Mansur Yavaş'ın iddia ettiği gibi? Bu kişi hakkındaki kararı bahsedilen konularda mahkemeler verecek."

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