Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Mansur Yavaş'ın Sahte Senetle İcra Takibi Yaptığı Açıktır"

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Mansur Yavaş'ın Sahte Senetle İcra Takibi Yaptığı Açıktır"

1 saat önce

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (6)

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hangi açıklaması doğrudur Yavaş'ın? Mahkeme önünde söylediği açıklaması mı, basın yayın organlarının önünde söylediği mi doğrudur? Bu konunun net bir şekilde açıklığa kavuşturulması gerekir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:22 Kaynak: AA

Ömer Çelik, AK Parti, Güncel
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