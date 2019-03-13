AK Parti Sözcüsü Çelik: "Mansur Yavaş'ın Sahte Senetle İcra Takibi Yaptığı Açıktır"
1 saat önce
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (6)
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hangi açıklaması doğrudur Yavaş'ın? Mahkeme önünde söylediği açıklaması mı, basın yayın organlarının önünde söylediği mi doğrudur? Bu konunun net bir şekilde açıklığa kavuşturulması gerekir."
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:22 Kaynak: AA
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