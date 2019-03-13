AK Parti Sözcüsü Çelik: "Mansur Yavaş'ın Sahte Senetle İcra Takibi Yaptığı Açıktır"

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (6)



AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hangi açıklaması doğrudur Yavaş'ın? Mahkeme önünde söylediği açıklaması mı, basın yayın organlarının önünde söylediği mi doğrudur? Bu konunun net bir şekilde açıklığa kavuşturulması gerekir."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Erdoğan'a "Diktatör" Diyen Netanyahu'ya AK Parti'den Çok Sert Cevap: Aynen İade Ediyoruz

Abdullah Gül'e Yakın İsim, Yeni Parti İddialarını Güçlendirdi

Akşener: MHP'ye de AK Parti'ye de Oy Veren İnsanlarımız Kardeşimizdir

İflas Kararı Verilen Pamukkale Turizm İçin Alacaklılar 'Devam' Oyu Verdi