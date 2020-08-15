AK Parti Sözcüsü Çelik: "Mavi Vatan'da tek damla sudan taviz vermeyeceğiz. - Son Dakika
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Mavi Vatan'da tek damla sudan taviz vermeyeceğiz.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Mavi Vatan'da tek damla sudan taviz vermeyeceğiz.
AK Parti Sözcüsü Çelik: " Mavi Vatan'da tek damla sudan taviz vermeyeceğiz. Kendi Mavi Vatan'ımızda siyasi oyun oynatmayız. Türkiye ile hak ve hukuk temelinde konuşan kazanır. Türkiye'ye tehdit diliyle konuşan kaybeder. Nokta." - ANKARA
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
15.08.2020 20:16:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Mavi Vatan'da tek damla sudan taviz vermeyeceğiz. - Son Dakika