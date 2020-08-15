AK Parti Sözcüsü Çelik: "Mavi Vatan'da tek damla sudan taviz vermeyeceğiz. - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: " Mavi Vatan'da tek damla sudan taviz vermeyeceğiz. Kendi Mavi Vatan'ımızda siyasi oyun oynatmayız. Türkiye ile hak ve hukuk temelinde konuşan kazanır. Türkiye'ye tehdit diliyle konuşan kaybeder. Nokta." - ANKARA