Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Memleketin Sahibi Millettir, Hiçbir Grup, Hizip ve Parti Değildir"

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Memleketin Sahibi Millettir, Hiçbir Grup, Hizip ve Parti Değildir"

42 dakika önce

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, (3)

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, (3)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:47 Kaynak: AA

Ömer Çelik, AK Parti, Güncel
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