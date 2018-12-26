Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Cumhurbaşkanına Yönelik Sözleri)...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Cumhurbaşkanına Yönelik Sözleri)...

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Cumhurbaşkanına yönelik sözleri) Eleştiri kapsamında değerlendirilmesi söz konusu değildir, dünyanın her yerinde insanlık suçudur.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: " (Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Cumhurbaşkanına yönelik sözleri) Eleştiri kapsamında değerlendirilmesi söz konusu değildir, dünyanın her yerinde insanlık suçudur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:49 Kaynak: AA

Söz, Müjdat Gezen, Metin Akpınar, Güncel
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Bin 600 Derecelik Çelik Eritme Kazanına Atlayan İşçinin Görüntüleri Ortaya Çıktı AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Açıklaması: İnsanlık Suçudur

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