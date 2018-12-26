AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Cumhurbaşkanına Yönelik Sözleri)...
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Cumhurbaşkanına yönelik sözleri) Eleştiri kapsamında değerlendirilmesi söz konusu değildir, dünyanın her yerinde insanlık suçudur.
AK Parti Sözcüsü Çelik: " (Metin Akpınar
ve Müjdat Gezen
'in Cumhurbaşkanına yönelik sözleri) Eleştiri kapsamında değerlendirilmesi söz konusu değildir, dünyanın her yerinde insanlık suçudur."
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:49 Kaynak: AA
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Açıklaması: İnsanlık Suçudur
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