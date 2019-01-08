AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mhp İle) Ortak Mitinge Olumlu Bakıyoruz"
1 saat önce
IHAAW181918-GEN/08-01-2019- AK Parti Sözcüsü Çelik: "(MHP ile) Ortak mitinge olumlu bakıyoruz" 08.01.2019 18: 19: 18 TSI NNNN.
IHAAW181918-GEN/08-01-2019
- AK Parti Sözcüsü Çelik: " (MHP
ile) Ortak mitinge olumlu bakıyoruz" 08.01.2019 18: 19: 18 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:25 Kaynak: İHA
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