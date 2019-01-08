Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mhp İle) Ortak Mitinge Olumlu Bakıyoruz"

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mhp İle) Ortak Mitinge Olumlu Bakıyoruz"

1 saat önce

IHAAW181918-GEN/08-01-2019- AK Parti Sözcüsü Çelik: "(MHP ile) Ortak mitinge olumlu bakıyoruz" 08.01.2019 18: 19: 18 TSI NNNN.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
IHAAW181918-GEN/08-01-2019

- AK Parti Sözcüsü Çelik: " (MHP ile) Ortak mitinge olumlu bakıyoruz" 08.01.2019 18: 19: 18 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:25 Kaynak: İHA

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