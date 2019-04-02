AK Parti Sözcüsü Çelik: "Milletimizin Takdiri Demokrasiye İnanan Siyasetçiler İçin Her Şeyin...
59 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.
AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
, AK Parti Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Milletimizin takdiri demokrasiye inanan siyasetçiler için her şeyin üzerindedir"
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:29 Kaynak: AA
AK Parti Genel Başkan Yardımısı Ali İhsan Yavuz'dan İstanbul Açıklaması: 17 Bin 410 Oy Bizim Adayımıza Yazılmalı
Öcalan'ın Memleketinde 30 Yıl Sonra AK Parti Kazandı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Uyumsuzluk Net Bir Şekilde Görülüyor!
Gökçek 40 Saat Sonra Twitter'a Geri Döndü: Mansur Yavaş'ın Başarısını Tebrik Ediyorum!