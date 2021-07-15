AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kendi milletine silah çeken asker üniforması giymiş teröristler, Türkiye'yi sapık bir dini anlayışa teslim etmek isteyen bu alçaklar, o gece milletin güçlü iradesiyle emellerine kavuşamadılar." ifadesini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Milletimizin topyekun milli egemenliğe sahip çıkıp, darbeci işgale direndiği o güne inançla bağlıyız. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şükranla... Kendi milletine silah çeken asker üniforması giymiş teröristler, Türkiye'yi sapık bir dini anlayışa teslim etmek isteyen bu alçaklar, o gece milletin güçlü iradesiyle emellerine kavuşamadılar."