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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması

15 Temmuz 2021 Perşembe 10:32
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması, System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kendi milletine silah çeken asker üniforması giymiş teröristler, Türkiye'yi sapık bir dini anlayışa teslim etmek isteyen bu alçaklar, o gece milletin güçlü iradesiyle emellerine kavuşamadılar.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kendi milletine silah çeken asker üniforması giymiş teröristler, Türkiye'yi sapık bir dini anlayışa teslim etmek isteyen bu alçaklar, o gece milletin güçlü iradesiyle emellerine kavuşamadılar." ifadesini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Milletimizin topyekun milli egemenliğe sahip çıkıp, darbeci işgale direndiği o güne inançla bağlıyız. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şükranla... Kendi milletine silah çeken asker üniforması giymiş teröristler, Türkiye'yi sapık bir dini anlayışa teslim etmek isteyen bu alçaklar, o gece milletin güçlü iradesiyle emellerine kavuşamadılar."

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması

Ömer Çelik, 15 Temmuz, AK Parti, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika


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