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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Milletimizin verdiği destekle devletimiz her bir vatandaşına sahip çıkacak...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Milletimizin verdiği destekle devletimiz her bir vatandaşına sahip çıkacak güce sahiptir.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Milletimizin verdiği destekle devletimiz her bir vatandaşına sahip çıkacak güce sahiptir."
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 05:34 Kaynak: AA
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