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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Milletimizin verdiği destek ile devletimiz dünyanın neresinde olursa her...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Milletimizin verdiği destek ile devletimiz dünyanın neresinde olursa her vatandaşımıza sahip çıkacak güce sahiptir.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Milletimizin verdiği destek ile devletimiz dünyanın neresinde olursa her vatandaşımıza sahip çıkacak güce sahiptir." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 05:38 Kaynak: İHA
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