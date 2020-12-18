AK Parti'den, CHP'li Özgür Özel'e tepki (2) - Son Dakika

AK Parti'den, CHP'li Özgür Özel'e tepki (2)

18.12.2020 16:09
AK Parti'den, CHP'li Özgür Özel'e tepki (2), System.String[]

ÖMER ÇELİK'TEN TEPKİAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından açıklama yaparak, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili açıklamasına, tepki gösterdi.

ÖMER ÇELİK'TEN TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından açıklama yaparak, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili açıklamasına, tepki gösterdi. Çelik, "Milli irade düşmanı bir şahıs Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' diyerek yine demokrasi sınavından çakmış, faşistlik sınavından geçer not almış. Defalarca seçim kazanmış Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' demek 5'inci kol faaliyetidir. Türkiye düşmanı bütün odakların kara propoganda faaliyetinin merkezinde Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' demek var. Milli iradeye düşman bu faaliyeti iyi tanırız. Milletin desteğini alan her siyasetçiye 'diktatör' der bunlar. Bu söz ilk olarak Türkiye'deki seçim sonuçlarından memnun olmayan yabancı odaklarca dolaşıma sokuldu.  Arkasından milletin iradesini beğenmeyenler tarafından iç siyasette aynen kullanılmaya başlandı" dedi.

'BU YAKLAŞIM EN BAŞTA AZİZ MİLLETİMİZE SAYGISIZLIKTIR'Bu yaklaşımın en başta millete saygısızlık olduğunu belirten Çelik, "Bugün Avrupa'nın faşistleri, aşırı sağcıları, İslam düşmanları, Türkiye düşmanları, FETÖ'cüler ve PKK yanlıları Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' diyor. Milli iradeyle kavgalı olanlar da defalarca seçim kazanmış Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' diyerek faşizme hizmet sunuyor. Siyasi eleştiri başka şey, siyasi meşruiyete düşmanlık başka şeydir. Dünyada en yüksek siyasi meşruiyete sahip siyasi liderlerin başında gelen Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' diyenler, zihinlerinin bağlı olduğu faşist adresi gösteriyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin millet iradesinin tecellisi ile seçilmiş Cumhurbaşkanını Nazi destekli birtakım Avrupa diktatörleriyle mukayese çabası, 5'inci kol faaliyetinin bir uzantısı olmaktan başka şey değildir. Bu yaklaşımlar Avrupa'nın üçüncü sınıf kara propoganda merkezlerine ait. Bu yaklaşım en başta aziz milletimize saygısızlıktır" ifadesini kullandı.'YAPTIĞI AÇIKLAMAYLA SANDIĞI HEDEF ALMIŞTIR'

Çelik, yapılan açıklama ile sandığın hedef alındığını belirterek, "Dürüst seçimlerle ve tertemiz oylarla iktidara gelen ve sandıktan her zaman galip çıkan Cumhurbaşkanımıza yapılan benzetme, darbe dışı iktidar yüzü göremeyen CHP'nin anti-demokratik geleneğine de işaret etmektedir. CHP'li şahıs, yaptığı açıklamayla sandığı hedef almıştır, demokrasiyi hedef almıştır, milli iradeyi hedef almıştır. Bu, faşizmin saf halidir. Ülkemize düşman kara propoganda merkezlerinin günlük faaliyet raporu bunların iç siyaseti haline gelmiştir. Bunların Cumhurbaşkanımıza düşmanlığının milli iradeye düşmanlıktan olduğunu çok iyi biliyoruz. Aziz milletimizle beraber demokrasi mücadelemizi dışardaki faşistlere ve onların iç siyasetteki tercümanlarına karşı kararlılıkla sürdüreceğiz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" dedi.


AK Parti'den, CHP'li Özgür Özel'e tepki (2)
AK Parti'den, CHP'li Özgür Özel'e tepki (2)

AK Parti, Milli, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti'den, CHP'li Özgür Özel'e tepki (2) - Son Dakika


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