AK Parti Sözcüsü Çelik, Mısır'daki tren kazası dolayısıyla taziye mesajı yayımladı - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik, Mısır'daki tren kazası dolayısıyla taziye mesajı yayımladı
26.03.2021 18:25
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mısır'ın güneyindeki Suhac kentinde meydana gelen tren kazası nedeniyle Mısır halkına başsağlığı diledi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mısır'ın güneyindeki Suhac kentinde meydana gelen tren kazası nedeniyle Mısır halkına başsağlığı diledi.
Çelik, Suhac kentinin Tahta ilçesinde iki yolcu treninin çarpıştığı kaza nedeniyle Twitter'dan mesaj paylaştı.
Mesajında, tren kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu belirten Ömer Çelik, "Kardeş Mısır halkına baş sağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.
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