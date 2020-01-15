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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Mısır rejiminin Anadolu Ajansı Kahire Bürosuna düzenlediği baskını ve...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Mısır rejiminin Anadolu Ajansı Kahire Bürosuna düzenlediği baskını ve çalışanların gözaltına alınmasını şiddetle kınıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:02 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Mısır rejiminin Anadolu Ajansı Kahire Bürosuna düzenlediği baskını ve çalışanların gözaltına alınmasını şiddetle kınıyoruz."
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