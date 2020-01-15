AK Parti Sözcüsü Çelik: "Mısır rejiminin Anadolu Ajansı Kahire Bürosuna düzenlediği baskını ve... - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Mısır rejiminin Anadolu Ajansı Kahire Bürosuna düzenlediği baskını ve... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Mısır rejiminin Anadolu Ajansı Kahire Bürosuna düzenlediği baskını ve...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Mısır rejiminin Anadolu Ajansı Kahire Bürosuna düzenlediği baskını ve çalışanların gözaltına alınmasını şiddetle kınıyoruz.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Mısır rejiminin Anadolu Ajansı Kahire Bürosuna düzenlediği baskını ve çalışanların gözaltına alınmasını şiddetle kınıyoruz."

Anadolu Ajansı, AK Parti, Kahire, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:02 Kaynak: AA
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