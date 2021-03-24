AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (2) - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (2)

24.03.2021 21:13
AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (2), System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kadın haklarını güçlü şekilde savunmayı sürdüreceklerini belirterek, "Kadınlarımızın kazanımlarını korumaya ve artırmaya güçlü şekilde devam edeceğiz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kadın haklarını güçlü şekilde savunmayı sürdüreceklerini belirterek, "Kadınlarımızın kazanımlarını korumaya ve artırmaya güçlü şekilde devam edeceğiz." dedi.

Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken gazetecilere açıklama yaptı, soruları yanıtladı.

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi ve çekilme usulüne ilişkin eleştirilerin hatırlatılması üzerine Çelik, çekilmede usule ilişkin bir problemin olmadığını ifade etti.

Egemen bir ülke olarak Türkiye'nin bu hakkını kullanmasının önemli olduğunu dile getiren Çelik, "Hepimizin odaklanması gereken konu, kadınların kazanımlarının daha çok nasıl artacağıdır, kadına şiddetin önlenmesiyle ilgili daha çok ne yapacağımız konusudur. Kadınların kazanımlarının artması ya da kadına şiddetin önlenmesi politik bir tercih değildir, ahlaki bir zorunluluktur. Siyaset kurumu, hükümet bunu farklı enstrümanlarla yapabilir." diye konuştu.

Enstrümanların değişmesinin bu hedeften ayrılma anlamına gelmediğine vurgu yapan Çelik, şöyle devam etti:

"Burada çok netiz, kim ne derse desin kadın haklarını güçlü bir şekilde savunuyoruz, bunu ahlaki bir zorunluluk olarak görüyoruz, bunun altını çiziyoruz. Buradaki pozitif ayrımcılığın da altını çiziyoruz. Çünkü sistematik olarak geri bırakılmış, şiddetle karşı karşıya kalmış, kazanımları çeşitli sebeplerle tarih içerisinde ellerinden alınmış kadınlara herhangi bir şekilde bir pozitif ayrımcılık uygulamak herhangi bir dengeyi bozan, herhangi bir şekilde yanlış siyaset sonucu doğuran bir mesele değildir. Tam tersine bu kavramlar kadınların büyük mücadelesi, onurlu mücadelesi, görkemli mücadelesi sayesinde elde edilmiştir."

Bu konudaki eleştirilerin bir kısmının iyi niyetli olduğunu bildiklerini anlatan Çelik, iyi niyetli olan bu eleştirilerin hepsine saygı duyduklarını vurguladı.

"Ahlaki ve insani bir zorunluluk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, başbakan olduğu dönemden itibaren hükümetlerin yaptığı işlerin ve bu konuya verdiği önemin açık olduğunu dile getiren Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem kamusal hayatta hem siyasi hayatta kadınların yer almasıyla ilgili, kadına şiddetin önlenmesiyle ilgili, kadın haklarının korunmasıyla ilgili, bu bizim için sadece politik bir tercih değil bu bizim için aynı zamanda ahlaki ve insani bir zorunluluk. Biz politik istikametimizi ahlaki ve insani bu zorunluluğun üzerine yerleştiriyoruz. Burada kesin ve net bir şekilde söylemek isterim ki kadın haklarından taviz vermek, kadına şiddetle mücadelede üstümüze düşen bir şey var ve bunu yapmıyorsak bundan vazgeçmek kesinlikle bu ahlaki zorunluluktan, bu ahlaki hattan ayrılmak anlamına gelir."

Çelik, bu bilinçle hareket ettiklerini dile getirerek, "Bunun enstrümanı yasalar olur, uluslararası sözleşmeler olur, Türkiye'de bunun takdirini yapacak olan tabii ki Türkiye'yi yöneten hükümettir. Biz burada kadın haklarını güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz, kadınlarımızın kazanımlarını korumaya ve artırmaya güçlü şekilde devam edeceğiz. Aynı şekilde kadına karşı şiddetle mücadele konusunda bileşenlerle birlikte istişare etmeye, bununla ilgili olarak yapılması gerekenler konusunda üstümüze düşeni her zaman olduğu gibi yapmaya ve daha fazlası gerekiyorsa onu da yapmaya hazır olduğumuzu ifade edeceğiz." dedi.

Meselenin öncelikle kültürel olduğunu belirten ve aileden, çocukların yetiştirilmesinden, sokaktaki gündelik hayattan başlayarak bir duyarlılık oluşturulması gerektiğine işaret eden Çelik, her türlü yapıcı eleştiri ve fikre de açık olduklarını söyledi.

Çelik, bu konuda enstrümanların ne olduğundan ziyade hedefin güçlü bir şekilde korunması gerektiğine dikkati çekerek, kanunlarla ilgili atılması gereken adımların atılabileceği konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok net beyanlar verdiğini hatırlattı.

Mücadelenin çok boyutlu şekilde sürmesi gerektiğini dile getiren Çelik, İçişleri Bakanlığı bünyesinde yapılan çalışmalara değindi.

"Tavizsiz şekilde mücadele edeceğiz"

Kadını şiddetten korumanın, insanlığı koruma vazifesi olduğunun farkında olduklarını belirten Çelik, "Kadına karşı şiddetle sonuna kadar mücadele edeceğiz, tavizsiz şekilde mücadele edeceğiz, sıfır toleransla mücadele edeceğiz. Bu kararlılığımız için kültürel çalışma yapılması gerekiyorsa üstümüze düşeni yapmaya hazırız, yasa çıkarılması gerekiyorsa daha fazla onu da çıkarmaya hazırız. Başka kurumların başka şekilde harekete geçmesi gerekiyorsa onu da o şekilde değerlendirmeye hazırız." diye konuştu.

Çelik, ilgili bakanlıkların tüm hassasiyetiyle bu konuları takip ettiğini dile getirerek, "Bu bir politik tercih değil, bizim politik olarak böyle de olsa olur, böyle de olsa olur dediğimiz bir tercih değil. Bu ahlaki ve insani bir zorunluluktur, önce ahlaki ve insani zorunluluk gelir, politik tercih onun üzerine oturur." dedi.

Macron'un açıklamaları

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Türkiye'nin yaklaşan Fransa seçimlerine müdahale edebileceğine ilişkin açıklamalarına yönelik değerlendirmelerinin sorulması üzerine Çelik, şunları söyledi:

"Sayın Macron'un Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığı son video konferans görüşmesi son derece olumlu geçmişti. Hatta birtakım sorunların ve söylemlerin paranteze alınması ve olumlu gündeme, olumlu ajandaya odaklanılması şeklinde güçlü bir duruş sergilenmişti. Doğrusunu söylemek gerekirse hepimiz Sayın Macron'un oradaki çizgisini korumasını çok arzu ederiz. Çünkü orada bölgemizdeki büyük sorunlar, yani Akdeniz'deki, Suriye'deki, Libya'daki sorunlar konusunda tabii ki köklü ilişkilerimiz olan, müttefikimiz olan Fransa'yla biz samimi ve yapıcı bir diyalog içerisinde olmak isteriz, yakın bir çalışma içerisinde olmak isteriz."

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhataplarıyla diyaloğa her zaman açık ve hazır olduğunu söylediğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Macron'un açıklamasının o son video konferansta ortaya koyduğu çizgiyle uyumlu olduğunu söyleyemeyeceğim. Burada Türkiye'nin işte orada bir stadyumdaki bir caminin Türkiye'nin arka bahçesi gibi kullanıldığı şeklindeki yaklaşım son derece yanlış bir yaklaşımdır. Avrupa'daki aşırı sağcıların dilidir bu, Avrupa'daki faşistlerin dilidir. Biz bu konuda açık bir diyalog içerisinde olmak isteriz Fransız yönetimiyle."

Fransa'nın bir parçası olan Müslüman toplumunun Avrupa kültürüne, Fransa'ya katkıda bulunmak isteyen barışçıl ve son derece iyi nitelikli insanlardan oluştuğunu anlatan Çelik, "Bu şekildeki söylemler maalesef onları da rahatsız eden, Fransa'daki kamu düzeninin dengesini de bozan, bizim ikili ilişkilerimize de gölge düşüren ve önceki bahsettiğim yapıcı açıklama çizgisiyle uyum içerisinde olmayan bir yaklaşım." dedi.

"Diplomatik dilde ve teamülde yeri yok"

Çelik, seçimlere müdahale iddialarıyla ilgili de "Seçimlere müdahale ile ilgili herhangi bir devlet bir başka devleti suçluyorsa ortaya somut bir kanıt koysun. 'Ben böyle tahmin ediyorum, böyle düşünüyorum, böyle değerlendiriyorum' gibisinden bir yaklaşımın diplomatik dilde ve teamülde yeri yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Herhangi bir somut kanıt olmadan bu iddiaları öne süren devletlerin kendi demokrasisinin ne kadar kırılgan ve seçim sisteminin güvenliğinin ne kadar zayıf olduğunu söylemiş olduğunu belirten Çelik, "Dolayısıyla biz bunun düzeltilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Umarız bu ifadeyi düzeltirler. Bizim hiç kimsenin iç işlerine, seçimlerine karışmak gibi bir arzumuz söz konusu olamaz. Tabii ki her ülkede Türkiye'yle daha uyumlu çalışabilecek yönetimler iş başında olsun isteriz, tabii ki bölge sorunlarını beraber aşabileceğimiz yapıcı yönetimler iş başında olsun isteriz." dedi.

Çelik, "Herkesin kendi demokrasisine önce kendisinin saygı duyması gerekir. Bu şekildeki ifadeler aslında kendi demokrasilerine saygı konusunda kusur işleyen ifadelerdir." diye konuştu.

(Bitti)

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, AK Parti, Türkiye, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (2) - Son Dakika


Son Dakika

Kızların tekme, tokat ve bıçaklı kavgası kameralara yansıdı Kızların tekme, tokat ve bıçaklı kavgası kameralara yansıdı Otomobilin altında kalan çocuğun inanılmaz kurtuluşu kameralara yansıdı Otomobilin altında kalan çocuğun inanılmaz kurtuluşu kameralara yansıdı Putin'in yeniden devlet başkanlığına aday olmasını sağlayan yasa kabul edildi Putin'in yeniden devlet başkanlığına aday olmasını sağlayan yasa kabul edildi Son Dakika: Koronavirüs riski yüksek/çok yüksek illerde 5, 6 ve 7. sınıflarda yüz yüze sınavlar 3 Mayıs'a ertelendi Son Dakika: Koronavirüs riski yüksek/çok yüksek illerde 5, 6 ve 7. sınıflarda yüz yüze sınavlar 3 Mayıs'a ertelendi HDP'yle tartışmalar yeniden alevlendi! İşte Türkiye'de kapatılan siyasi partiler HDP'yle tartışmalar yeniden alevlendi! İşte Türkiye'de kapatılan siyasi partiler Türkiye, Hollanda'yı 4-2 yendi ve gruptaki ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırdı Türkiye, Hollanda'yı 4-2 yendi ve gruptaki ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırdı Emekli hakimi 550 bin lira dolandırıp iki kızına tecavüz eden sahte uzmana 66 yıl hapis istemi Emekli hakimi 550 bin lira dolandırıp iki kızına tecavüz eden sahte uzmana 66 yıl hapis istemi G.Saray'ın eski yengesinden yıllar sonra gelen itiraf: Onu güçlükle durdurabildim G.Saray'ın eski yengesinden yıllar sonra gelen itiraf: Onu güçlükle durdurabildim
Banka sistemine girerek milyonlarca dolar vurgun yapan çetenin 5 üyesi yakalandı Banka sistemine girerek milyonlarca dolar vurgun yapan çetenin 5 üyesi yakalandı         
21:43
Hande Erçel'in güzelliğine kayıtsız kalamayan Kerem Bürsin'den övgü dolu sözler Hande Erçel'in güzelliğine kayıtsız kalamayan Kerem Bürsin'den övgü dolu sözler         
21:39
Burak Yılmaz, Hollanda maçına damga vurdu! Attığı gollerden sonra sosyal medya adeta yıkıldı Burak Yılmaz, Hollanda maçına damga vurdu! Attığı gollerden sonra sosyal medya adeta yıkıldı         
21:17
Koruyucu aileye biyolojik baba şoku! Mutlu yuvaları bir anda tepetaklak oldu Koruyucu aileye biyolojik baba şoku! Mutlu yuvaları bir anda tepetaklak oldu         
21:11
İbrahim Zarap hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame düzenlendi İbrahim Zarap hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame düzenlendi         
20:53
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: 1.4 milyon doz kullanıma hazır Biontech aşısı ülkemize ulaştı Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: 1.4 milyon doz kullanıma hazır Biontech aşısı ülkemize ulaştı         
20:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 kişilik A takımı şekillendi! Binali Yıldırım'a yeni görev Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 kişilik A takımı şekillendi! Binali Yıldırım'a yeni görev         
18:53
3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara 3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara         
18:23
AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı         
17:57
Avustralya'da 100 yılın felaketi yaşanıyor! 10 dakikada insan öldüren zehirli örümcekler evleri bastı Avustralya'da 100 yılın felaketi yaşanıyor! 10 dakikada insan öldüren zehirli örümcekler evleri bastı         
15:58
İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti         
15:46
Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu         
15:22
AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı         
14:45
2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi 2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi         
14:25
Dalgalarla boğuşan kızı kurtarmak için bir an bile düşünmedi! Yaşam mücadelesi kamerada Dalgalarla boğuşan kızı kurtarmak için bir an bile düşünmedi! Yaşam mücadelesi kamerada         
13:50
Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum         
12:42
Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2021 21:55:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei