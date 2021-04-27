AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (4) - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ABD Başkanı Joe Biden'ın "soykırım" nitelemesine ilişkin sözlerini değerlendirirken "Sayın Kılıçdaroğlu kendi hükümetine kızıyor. Burada çok büyük bir koordinat problemi var, çok büyük bir duruş problemi var. Bu sözlerin herhangi bir navigasyonu olmadığı çok açık ve net gözüküyor." dedi.

Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

Bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'soykırım' ile ilgili yaptığı açıklamalardan sonra bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önemli bir açıklama yaptı. Onu değerlendirir misiniz?" sorusu üzerine Çelik, "ABD Başkanı Joe Biden'a bir söz söyleyip arkasından hükümete üç söz söyleyen bir siyasi yaklaşım inşallah ortaya çıkmaz diye zihnimin bir kenarında bir temenni vardı. Bu temenninin boş olduğu görüldü." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun kullandığı "O, iç politikasının gereğini yapıyor" ifadesinin ve tavrın siyasi akılla izah edilemeyeceğini dile getiren Çelik, Kılıçdaroğlu'nun asıl yapması gerekenin, milletin uğradığı iftiraya karşı en sert şekilde cevap vermek olduğunu belirtti.

Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Maalesef bu zihniyet yapısı, bu özgüvensiz zihniyet, sürekli olarak kendi ülkesini, kendi hükümetini suçlamak şeklinde sürekli olarak karşı tarafı haklı görme şeklinde. Frantz Fanon'un 'Siyah Deri Beyaz Maskeler' kitabındaki psikolojileri hatırlatan bir yaklaşımı sürekli olarak önümüze koyuyor. Bu tip bir durumda, bir millet böyle bir iftiraya uğramış, nettir bu. Bu iftirayı yapan kim olursa olsun yanlış yapıyor, koyacak tavır budur. Bu tip bir durumda sağlıklı bir siyasi akıl, 'Hükümetle birlikte bu meseleyi nasıl aşarız' diye düşünür. Yabancı devlet başkanının ortaya koyduğu bu iftiraya sahip çıkıp, ona (hükümete) kızmaya gerek yok. 'O iç politikasının gereğini yapıyor' diyor Sayın Kılıçdaroğlu, ondan sonra dönüyor kendi hükümetine kızıyor. Burada çok büyük bir koordinat problemi var, çok büyük bir duruş problemi var. Bu sözlerin herhangi bir navigasyonu olmadığı çok açık ve net gözüküyor."

"Türkiye'yi savunmayı sadece hükümete bırakıyorsanız, biz bunu yaparız"

Yapılması gerekenin, bu tip iftiralar karşısında Türkiye Cumhuriyeti'nin topyekun savunulması olduğunu vurgulayan Çelik, "Nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti'ni savunmayı eğer sadece hükümete ve iktidar partisine bırakıyorsanız, Cumhur İttifakı'na bırakıyorsanız biz bunu yaparız ve yapmaya devam ediyoruz. Sizin de kendi sorumluluklarınız var, tarihe düştüğünüz kayıtlar var. Sonuçta tarihe şöyle mi düşeceksiniz; 'Biden'ın yaptığı şey iç politikasının gereğidir, ona kızmaya gerek yok. Tutalım Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na ve Türkiye Cumhuriyeti kabinesine kızalım.' Böylesine bir yaklaşım olabilir mi?" değerlendirmesinde bulundu.

Dış politikayla ilgili siyasi partilerin farklı yaklaşımlarının olabileceğine dikkati çeken Çelik, muhalefet partilerinin en güçlü şekilde eleştirebileceğini, bunun neticesinde de hükümetin kendi tezini savunacağını belirtti.

Çelik, "Yabancı bir devletin Türkiye'ye yaptığı haksızlığı buna bağlamak, aslında dolaylı yoldan karşı tarafa destek vermek, karşı tarafın milletimize dönük bu iftirasına meşruiyet atfetmek anlamına gelir." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının yanlış bir yaklaşıma sahip olduğunu söyleye Çelik, "Hepimizin çıkarması gereken ses burada 'topyekün bunu kınıyoruz' olmalıdır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun 'Biden'e bir şey söylemeyin, o iç politikasının gereğini yapıyor' sözünün durduğu yer 'HDP'nin soykırımla yüzleşin' dediği yerden herhangi bir farklılık arz etmiyor. Keşke Cumhuriyet Halk Partisini bu duruma düşürmeseydi." diye konuştu.

"Kendi kendilerini, muhataplıktan çıkaran kendileridir"

Bir gazetecinin, HDP'nin Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine karşı tavrını ve Meclis'in bu konuda yayımladığı bildiriye imza atmamasına ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Çelik, şunları kaydetti:

"Bir zamanlar o parti içerisinde Türkiye partisi olmaktan bahsedenler vardı ve buna benzer birtakım yaklaşımlar ortaya koyuyorlardı. Türkiye'nin hiçbir ortak politikası içerisinde herhangi bir şekilde kayda geçmek istemiyorlar. Bambaşka bir yerde duruyorlar. Ben açıklamamda söyledim. ASALA ile PKK arasında çok yakın ilişkiler vardır, çok yakın organizasyon bağları vardır. Mesela Türkiye'nin içinde demokrasi, hukuk, bir arada yaşama gibi kavramların en çok kirletilmesi bu şekilde olmaktadır. Demokrasiden bahsederler, hukuktan bahsederler ve reformlardan bahsederler ama tutup bu millete iftira atacak şekilde bir soykırım yalanına destek verirler. Türkiye'nin dış politikasıyla ilgili olarak yüce Mecliste hangi bildiriye, Türkiye'nin çıkarlarının korunması açısından herhangi bir bildiriye imza atmak gibisinden bir yaklaşımdan sürekli olarak uzak duruyorlar. Ondan sonra da Türkiye'de herhangi bir demokratikleşmeyle ilgili, başka konularla ilgili adım atılacağı zaman 'Niye bize sorulmuyor, niye biz muhatap alınmıyoruz' diyorlar. Kendi kendilerini, muhataplıktan çıkaran kendileridir. HDP çoğu kez terör örgütünden daha provokatif, daha uç politikaları siyasette savunan bir yapı olarak kendisini gösteriyor. O kendilerinin bileceği bir iştir, kendilerini bu şekilde marjinal bir yerde, Türkiye karşıtlarıyla aynı yerde konumlandırmak, kendilerinin bileceği iştir. Her şey herkesin gözü önünde oluyor."

(Bitti)