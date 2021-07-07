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AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3) - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3)

07.07.2021 18:08
AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3), System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde verilen doğrudan desteklerin 150 milyar lirayı aştığını belirterek, "Yıl sonuna kadar inşallah bu 196 milyar liraya ulaşacak.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde verilen doğrudan desteklerin 150 milyar lirayı aştığını belirterek, "Yıl sonuna kadar inşallah bu 196 milyar liraya ulaşacak. Kullandırılan ve tüm ertelenen krediler, vergi ve sosyal güvenlik primleri yoluyla 524 milyar liralık bir kaynak harekete geçirilmiştir." dedi.

Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi için çok güçlü bir çalışmayı Bakanlıkların yürüttüğünü, bu kapsamda başta güneş enerjisi olmak üzere çevre dostu kaynaklara yönelmeye devam ettiklerini aktaran Çelik, arıtma tesislerini güçlü bir şekilde açmaya devam ettiklerini ve içme suyu ile sulama kaynaklarını geliştirdiklerini söyledi.

Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa ilişkin Çelik, bunu sürekli takip ettiklerini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tehdidi bertaraf etmek için büyük seferberlik başlattığını ve 6 Haziran 2021'de 22 maddeden oluşan Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'nın kabul edildiğini anımsattı.

Bu çerçevede önemli mesafeler alındığını bildiren Çelik, "601 bölgede gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında 11 bin metreküp müsilaj toplandı. Bu sayede Marmara Denizi'nde yüzey alandaki müsilajda ciddi oranda azalma söz konusu oldu. Bu çerçevede son ortaya çıkan tablo sevindiricidir. İlk resimlerde denizin görüntüsü maalesef hepimizi çok üzmüştü, kaygıya sevk etmişti. Müsilajın temizlenmesiyle birlikte görüntü doğal haline dönmeye başlamıştır. Bu kirliliğin giderilmesi konusunda emek veren herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz." diye konuştu.

Kirliliğin sebebi olan sorunlara köklü çözüm getirmek gerektiğinin altını çizen Çelik, bu çerçevede 7 ilde 8 bin 739 denetim gerçekleştirildiğini ve mevzuata aykırı şekilde faaliyet yürüten 140 tesise yaklaşık 18 milyon lira para cezası kesildiğini kaydetti.

Çelik, denetimlerle İstanbul'da 15, Kocaeli'de 1, Bursa'da 1, Yalova'da 3, Balıkesir'de 8, Tekirdağ'da 41 işletmenin faaliyetten men edildiğini açıkladı.

Marmara Denizi Koruma Eylem Planı çerçevesinde 14 alt çalışma grubu ile 5 üniversiteden akademisyenlerin sürdürdüğü çalışmaların güçlü bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Bu noktaya gelmiş olmamız tabii ki sevindiricidir ama şunu hiçbir zaman unutmuyoruz, bu kirlilikle bir kere karşılaştıktan sonra bir daha karşılaşmamak için, bir daha asla bu tabloyu yeniden görmemek için ne yapmamız gerektiğiyle ilgili bir çalışmayı biz de kendi Genel Başkan Yardımcılığımız üzerinden takip ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yaptığı çalışmalara da güçlü bir şekilde destek vermeye çalışıyoruz. Bundan sonrasında önemli olan bir daha bu noktaya gelmemektir. Bu noktayı oluşturan bütün kökleri ve sebepleri ortadan kaldırmaktır."

"Türkiye güçlü alt yapısıyla, şehir hastanelerinin gücüyle bu dönemi atlattı"

Çelik, Kovid-19'un delta varyantına değinerek, Türkiye'de bu varyantın sınırlı sayıda olduğunu, dünyada ise çeşitli tedbirler alınmaya çalışıldığını ifade etti.

Bazı Avrupa ülkelerinde kendi hallerine terkedilmiş ve hayatını kaybeden insanları ve yoğun bakım hizmetine erişemeyenleri gördüklerini belirten Çelik, Türkiye'nin güçlü sağlık alt yapısıyla, şehir hastanelerinin gücüyle bu dönemi atlattığını kaydetti.

Kazanımları korumanın yolunun aşılama çalışmalarına güçlü destek vermekten geçtiğini anlatan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her gün sosyal medyada konuya ilişkin bir bilgi kirliliği dolaşıyor. Buna siyaset de karar vermiyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun, şu anda ülkemizde bilim insanlarımız adına bu süreci yürüten en yüksek kurul olarak, tavsiyeleri doğrultusunda siyaset, hükümet, herkes alması gereken tedbirleri alıyor. Bunu yenmenin yolu bilim insanlarımızın, Bilim Kurulumuzun tavsiyelerine uymak ve bu aşılama çalışmalarına güç vermekten geçiyor. Sağlık Bakanlığımızın verilerine göre şimdiye kadar 36 milyon vatandaşımız aşının bir dozunu yaptırmış. Neredeyse bir günde 1 milyondan fazla aşı gerçekleşebiliyor. Aşıya erişim, güçlü sağlık altyapısı bu mücadelede çok güçlü bir noktada olduğumuzu gösteriyor ama mücadele sürerken, tehlikenin de boyutları değişiyor. Hiçbir şekilde gevşememek, tedbirleri devam ettirmek gerekiyor ve bu tedbirlerle hem aşı randevularını alıp hem de aşılanma konusunda bilinçli şekilde bunu hayata geçirmek gerekiyor. Biz siyasetçilerin karar vereceği bir konu değil. Biz de bilim insanlarımızın tavsiyeleri doğrultusunda bunu yürütüyoruz. İnşallah maske, mesafe tedbirlerine uyarak, hem de aşılamaya güçlü bir şekilde destek vererek, aşılanarak daha iyi bir noktada olduğumuzu göreceğiz."

Çeşitli sektörlerin yaşadığı olumsuzluklara karşı esnafı, çiftçiyi, emekliyi korumak için, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destekleri anımsatan Çelik, "Bu doğrudan desteklerin miktarı 150 milyar lirayı aştı. Yıl sonuna kadar inşallah bu 196 milyar liraya ulaşacak. Kullandırılan ve tüm ertelenen krediler, vergi ve sosyal güvenlik primleri yoluyla 524 milyar liralık bir kaynak harekete geçirilmiştir." dedi.

Çelik, tarım desteklerinde bu yıl toplam 15 milyon liranın üreticilerin hesabına yattığını, hayvancılık sektörüne de desteklerinin sürdüğünü söyledi.

"Basit usulde vergilendirilen esnafın tüm kazançları vergi dışı bırakıldı"

Emeklilerin temmuz ayı emekli aylıklarıyla, bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesi ödeneceğini hatırlatan Çelik, "12,7 milyon vatandaşımıza, 12,3 milyar liralık Kurban Bayramı ikramiyesi de içinde olmak üzere 38 milyarlık bir ödeme bütün bu bahsettiğim paketler, destekler çerçevesinde ödeniyor." ifadelerini kullandı.

Çelik, Ekonomi Reform Programı kapsamında da önemli bir yaklaşım geliştirildiğini, basit usulde vergilendirilen esnafın tüm kazançlarının vergi dışı bırakıldığını, yıl sonuna kadar işe alınacak her işçi için asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken tüm SGK primleri ve vergilerin 12 ay boyunca devlet tarafından karşılanacağını aktardı.

Bir yandan zorluklarla mücadele ederken, çalışmaların ve yatırımların devam ettiğini belirten Çelik, MKYK'de iç, dış siyasi olaylar, Meclis'te yürüyen çalışmalar, gelecek yaz döneminde parti olarak yapacakları çalışmalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek günlerde yapacağı programlara yönelik değerlendirmelerin ele alındığını dile getirdi.

(Sürecek)

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, COVIRAN Bereket, AK Parti, Vergi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3) - Son Dakika


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