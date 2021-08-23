AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (2) - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Sincar'da sağlık merkezini hedef alarak sivilleri vurduğu iddiasına ilişkin, "Türkiye'nin Irak'la ilişkilerinin, koordinasyonunun olumlu bir şekilde seyretmesinden rahatsız olan odakların bu haberlerin arkasında olduğunu görüyoruz." dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı devam ederken, basın toplantısı düzenledi.

Çelik, 2021-2022 eğitim öğretim yılının 6 Eylül'de başlayacağını anımsatarak, bu konuda bütün hazırlıkların yapıldığını bildirdi.

Bütün kademelerde, haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacağını aktaran Çelik, "Ders saatleri azaltılmayacak ve mevcut müfredata uyulacak. Dolayısıyla aşılama çalışmalarının bu noktaya gelmiş olmasının bize bu imkanı sağladığını ifade etmek isterim. Umarım ki, çocukların eğitimi açısından bu geldiğimiz seviyeyi koruruz." dedi.

Yüz yüze eğitime katılımın zorunlu olduğunu belirten Çelik, "Mevzuatta belirlenen mazeret durumları hariç istisna söz konusu olmayacaktır ama mazereti varsa yüz yüze eğitime katılamıyorsa öğrenciler bu durumda TRT EBA üzerinden eğitimlerinde devam edecektir." bilgisini verdi.

Ders saatlerinin azaltılmamasının, müfredata uyulmasının öğrencilerin geleceği açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Ömer Çelik, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının hazırladığı, Kovid-19 salgınında okullarda alınması gereken önlemleri içeren rehbere uyulması gerektiğini vurguladı.

"Normalleşme seviyesinin korunması için kurallara dikkat edilmeli"

Okulların yanı sıra kantinlerin, yemekhaneler, pansiyonlar ve spor salonlarının da açıldığını anımsatan Çelik, normalleşme seviyesinin korunması için bu alanlarda da kurallara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerin daha iyi hizmet alabilmesi için personel sayısının artırılacağını da anımsattı.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin okula maske takarak gitmesinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Çelik, aşı olmayan öğretmenler ve okul görevlilerinin haftada iki kez PCR testi olma zorunluluğu bulunduğunu, testler konusunda çeşitli tartışmaların yaşandığını aktardı.

Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Niçin test isteniyor? Niçin zorunlu tutuluyor? Bu siyasetin verdiği bir karar değil, bunlar nihayetinde Bilim Kurulu'na danışılarak alınan kararlar. Bilim Kurulu, bilim insanlarının önerileri doğrultusunda ortaya koyulan tedbirler bunlar. Eğer tedbirlere uyulmazsa elde ettiğimiz normalleşme adımlarını tekrar kaybetme gibi bir tablo ile karşı karşıya kalabiliriz. İstediğimiz şey, hem bu normalleşmenin korunması hem bu tedbirlerin güçlü bir şekilde devam etmesi. Normalleşme ile birlikte eğitim öğretim devam ederken, diğer işler devam ederken de canların korunması. Bu dengeyi gözettiğimiz müddetçe daha iyi mesafeler alacağımıza inanıyoruz."

"Terör örgütlerine karşı çok güçlü mücadele veriyoruz"

Terörle mücadelenin güçlü bir şekilde devam ettiğini belirten Çelik, Milli Savunma Bakanlığının ve İçişleri Bakanlığının koordine ettiği operasyonlarda Türkiye'nin demokrasisini, demokratik toplum düzenini tehdit eden terör örgütlerine karşı çok güçlü mücadele verildiği anlattı.

Türkiye'nin terörle mücadelesini başka yöne çekmek isteyenlerin kara propagandasıyla da karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin, 17 Ağustos'ta düzenlediği iddia edilen bir hava saldırısında Sincar'daki bir sağlık merkezinin de hedef alınması sonucu sivillerin öldüğü şeklinde bir yalan haber, kara propaganda yapıldı. Türkiye'nin Irak'la ilişkilerinin, koordinasyonunun olumlu bir şekilde seyretmesinden rahatsız olan odakların, bu haberlerin arkasında olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda, terör örgütüne yakın bir takım merkezlerin, bu propagandaları yaptığını öteden beri biliyoruz.

Bu operasyonlarda, Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyadaki sivillere bir zarar vermeme konusunda en hassas, en dikkatli orduların başında gelmektedir, terörle mücadelesini hukuka uygun olarak bu hassasiyetle yürütmektedir. Sadece terör örgütünü esas alan operasyonlardır bunlar, dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin okul, sağlık merkezi veya ibadethane gibi sivil mekanları hedef alması hiçbir şekilde söz konusu değildir, bunların hepsi yalan haberdir. Buradan Irak yönetimine de Iraklı kardeşlerimize de selamlarımızı gönderiyoruz, yaptığımız operasyonların hepsinin terörle mücadele kapsamında, ulusal güvenliğimizi korumak için gerçekleştiğini bir kez daha ifade etmek isteriz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sincar'da güvenliğin sağlanması için Ekim 2020'de imzalanan anlaşmayı anımsatarak, "Birleşmiş Milletler himayesinde, merkezi hükümet ile bölgesel yönetim arasında imzalanan bu anlaşmaya göre PKK'nın Sincar'dan çıkarılması gerekiyordu. Bu anlaşmanın da bir an evvel hayata geçmesini bekliyoruz." dedi.

"Afganistan'daki durumu çok yakından takip ediyoruz"

Afganistan'daki durumu çok yakından takip etmeyi sürdürdüklerini söyleyen Çelik, Afganistan'ın şu anda dünyanın gündeminde olduğunu ve çok acı verici manzaraların ortaya çıktığını belirtti.

Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk ettiğini ve Tacikistan'a gittiğini hatırlatan Çelik, Afgan ordusunun teslim olmasının ardından Taliban'ın fiilen ülkenin tek hakimi haline geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Afganistan konusunda çeşitli temaslarının olduğunu, çok yönlü bir diploması trafiği yürüttüğünü belirten Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanımızın verdiği temel mesaj, Afganistan'da kapsayıcı bir hükümetin ortaya çıkmasıdır. Bütün grupları, bütün etnik grupları, bütün dini grupları içine alan, kapsayıcı bir modelin ortaya çıkmasıdır. Kuşkusuz insan hakları konusunda, diğer konularda geçmişte de gördüğümüz gibi çok ciddi kaygılar vardır. Burada uygulamayı göreceğiz, yakın bir şekilde uygulamayı takip edeceğiz. İnsan haklarına riayet, kadın haklarına riayet gibi konuların yakın bir şekilde takibimizde olduğunu ve bu konularda son derece duyarlı davranılması gerektiğini bir kere daha ifade ediyoruz. Hem kapsayıcı bir sistem olmalıdır, Afgan halkının geleceği için bu gereklidir, yeniden çatışmalara sürüklenilmemesi için hem de temel hak ve hürriyetlere saygılı olunması son derece gereklidir."

(Sürecek)