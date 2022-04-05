AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (2) - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, stokçulukla mücadeleye ilişkin, "Hayatın olağan akışına uygun şekilde satmak üzere deposunda mal bulunanı tabii ki suçlayamayız ama bu tip durumlarda tamahkarlık peşinde koşanlara dönük olarak bakanlıklarımızın güçlü tedbirleri var." dedi.

Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Macaristan'daki seçimlere ilişkin bir soru üzerine, seçimleri yakından izlediklerini söyleyen Çelik, "Bu tip ülkelerde birtakım dışarıdan odakların, kimin iktidar olacağına karar vermeye çalışması gibi çabalar her zaman ters teper. Sonuçta kimin iktidar olacağına karar verecek olan vatandaşın kendisidir, iradesidir. O ülkenin insanlarıdır." diye konuştu.

Propaganda aygıtlarıyla seçimin kazanılmadığını belirten Çelik, "Birtakım propaganda aygıtlarının başka yerlerden destek alarak güçlü şekilde kullanılması, aslında oy verecek insanlarda kendi iradelerine dönük ipotek olarak görüldüğü için çoğu kez ters tepmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Çelik, siyasetçilerin toplumun önüne belirli bir iddia ve çerçeveyle çıkmaları ve tutarlı bir program izlemeleri gerektiğine işaret ederek, bu kapsamda Türkiye'de vatandaşların sesine kulak vererek, toplumsal taleplerini dikkate alarak siyasetlerini inşa ettiklerini belirtti.

Tedbirlerin etiketleri yansıması takip ediliyor

Türkiye'de hayat pahalılığının önlenmesine yönelik tedbirler ve bunların halka yansımasına ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine Çelik, tedbirlerin etiketlere yansıyıp yansımadığı konusunda raporlar oluşturulduğunu ve sürecin takip edildiğini vurguladı.

Çelik, "Burada iki şeyi ayırt ediyoruz. Birincisi, kendi olağan faaliyeti içindeki esnafımızın herhangi bir şekilde stokçulukla suçlanması gibi bir tablonun ortaya çıkmaması gerekir. Hayatın olağan akışına uygun şekilde satmak üzere deposunda mal bulunanı tabii ki suçlayamayız ama bu tip durumlarda tamahkarlık peşinde koşanlara dönük olarak bakanlıklarımızın güçlü tedbirleri var." ifadelerini kullandı.

Ekonomik mücadelenin yanı sıra provokasyon ve yalan haberle uğraştıklarını dile getiren Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "2,5 milyon hayvanın Katar'a satıldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığının altını çizdi.

Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iddialarının aksine Tarım ve Orman Bakanlığınca 18 Mart'ta tebliğ yayımlandığını ve bu tip ihracatların durdurulduğunu, siyasetçilerin halkı her zaman doğru bilgilendirmesi gerektiğini söyledi.

Hayat pahalılığıyla mücadelenin sürdürüldüğünü vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Bu tip kriz durumlarında, bu sıkışıklık durumlarında, zaman zaman dünyada ortaya çıkan krizlerin bize yansıdığı durumlarda önümüze gelen bu fahiş fiyat uygulamalarıyla mücadele için elimizdeki kapasiteyi ortaya koyuyoruz, Bakanlıklarımıza bunları bildiriyoruz, onlar güçlü tedbirler alıyorlar. Aynı zamanda da bu provokasyon ve yalan siyasetiyle uğraşmaya devam ediyoruz."

(Bitti)