Son Dakika › Politika › AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri... - Son Dakika
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz."
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:58 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz."
Son Dakika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 3 şehidimiz var, rejimin kaybı çok büyük AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Katil rejim bu kalleşliğin hesabını en ağır biçimde verecekler CHP, TBMM'yi kapalı oturumla toplanmaya çağırdı Fahrettin Altun: Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacak