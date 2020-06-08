AK Parti Sözcüsü Çelik: (Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel'in gözaltına alınması) Gazetecilerle... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: (Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel'in gözaltına alınması) Gazetecilerle ilgili yargı süreci devam ediyor. Askeri casusluk suçu çerçevesinde bir soruşturma söz konusu. Onu beklememiz gerekiyor."