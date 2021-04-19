AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK Toplantısı'na ilişkin açıklamalarda bulundu: (3) - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK Toplantısı'na ilişkin açıklamalarda bulundu: (3)

19.04.2021 20:21
AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK Toplantısı'na ilişkin açıklamalarda bulundu: (3), System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP'nin emekli amirallerin bildirisi konusundaki sınıfta kalan tavrını örtmek için 128 milyar dolar meselesini sürekli ortaya çıkardığını" söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP'nin emekli amirallerin bildirisi konusundaki sınıfta kalan tavrını örtmek için 128 milyar dolar meselesini sürekli ortaya çıkardığını" söyledi.

Çelik, partisinin MYK toplantısı sürerken düzenlediği basın toplantısında, her ramazan ayında İsrail'in Gazze'ye saldırdığını anımsatarak, bu ramazan ayında da İsrail'in aynı vahşi eylemi gerçekleştirdiğini söyledi.

İsrail'in yasa dışı yerleşim birimleri kurmaya da devam ettiğini aktaran Çelik, "Bunun yanı sıra Filistin'deki seçimleri engellemek için Gazze'de engelleyici roller oynuyor, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te. Doğu Kudüs'te özellikle seçimlerin engellenmesi için bir takım provokasyonlara imza atıyor İsrail. Batı Şeria'da Filistinli siyasetçileri tutukluyor." dedi.

İsrail'in Filistin'e yaptıklarına dünyanın güçlü şekilde ses çıkarmadığını dile getiren Çelik, dünyanın ve bütün kurumların İsrail'i kınamanın ötesine geçip, net tutum alması gerektiğini vurguladı.

Filistinlilerin ramazan ayını tebrik ederek, Ramazan Bayramı'na hayırla ulaşmalarını dileyen Çelik, "Kuşkusuz Filistin'in yanındayız. Filistinli kardeşlerimizin hak ve hukukunu korumaya, bununla ilgili gereken tavırları almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Onlar Meclis'in kapatıldığı darbelere destek verdiler"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın bugün düzenlediği basın toplantısındaki açıklamalarını değerlendiren Çelik, şunları kaydetti:

"23 Nisan'ı anarken bile maalesef yanlış argümanlar kullanmış. Atatürk'ün Meclis'in yetkilerini kaldırmayı hiçbir zaman düşünmediğini ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Meclis'in yetkilerinin kalktığını ifade etmiş. Atatürk tabii ki her zaman Meclis'e önem verdi. Yüce Meclis dünyadaki diğer Meclislerden şöyle bir farka ve asalete sahiptir; dünyadaki bütün Meclisler bir kurtuluş savaşının sonunda kurulmuştur, bizim Meclis'imiz ise bir kurtuluş savaşını komuta etmiştir. Dünyada böyle bir Meclis yoktur. Dolayısıyla yüce Meclis'e saygımız milletimize, tarihimize saygımızın ve demokrasimize saygımızın bir gereğidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de yüce Meclis'e her zaman bu saygıyla davranmıştır, yüce Meclis'e saygınlığını her zaman teslim etmiştir. Atatürk üzerinden cümle kuran ve burada kendilerine bu saygıyı bahşetmeye çalışan CHP'li arkadaşımızın söylediği doğru değil. Onlar Meclis'in her kapatıldığı darbeye destek verdiler, onlar Meclis'in iradesinin postallarla ezildiği her girişime destek verdiler. "

"CHP bildiriye karşı çıksaydı demokrasiye bir katkı vermiş olurdu"

CHP'nin emekli amirallerin bildirisine karşı çıkmadığını söyleyen Çelik, "CHP, emekli amirallerin siyasete müdahale etmeye çalışan bildirisine karşı çıksaydı demokrasiye bir katkı vermiş olurdu." dedi.

Çelik, AK Parti'nin TBMM'yi her zaman saygıyla ve titizlikle korumaya devam edeceğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Genel başkanları bir kumpası ima ediyor. Bu kumpası doğrudan sözcüleri İçişleri Bakanımızın yaptığını söylemiş. Kumpas kurma geleneği bizde yok, bizim bakanlarımızda yok, bizim partimizde yok. Aynen iade ediyoruz. Darbeler görülen, millete kurulan kumpasın hep arkasında bunlar oldular. Diyorlar ki, 'bu bildirinin gece yarısı yayınlanmasının arkasında iktidar var' ya da 'bildirinin içeriği değiştirilmiş, bunda iktidarın kolu, parmağı var'. O gece emekli amirallerden bazıları çıktı, hemen bildiri yayımlanır yayımlanmaz gece yarısı tweet attı. Neye karşı? Bizim eleştirimize karşı? 'AK Partililer gece yarısı bunu uykuluyken okumuşlar, anlamamışlar' diye de saygısızlık yapıyor. Bunu söyleyen, imza atan o emekli amiral. O niye demedi ki; 'Ya bunun gece yarısı yayımlanmaması gerekiyordu, bunun başlığında şu ifadenin olmaması gerekiyordu.' Eğer siz CHP'liler olarak 'bu ifadeler değiştirildi' diyorsanız, bunu imzalayan emekli amiraller de, 'değiştirilmiş, hem içeriği hem zamanlaması değiştirilmiş' dediğiniz metne bu kadar güçlü şekilde sahip çıkıyorsa, işte o zaman kumpas için uzağa gitmeyeceksiniz. Bu ifadeleri söyleyen o emekli amiral ve generallere söyleyeceksiniz."

"Emekli amiraller bildirisine karşı veremediğiniz demokratik tutumun arkasına başkalarını suçlayan bir yığınak yapmayacaksınız." ifadesini kullanan Çelik, CHP'nin bildiri karşısında demokratik tavır alamadığını ve AK Parti'yi suçlamaya çalıştığını belirtti.

"O görüntüye olumlu bakmıyoruz"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamasında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "sarıklı amiral" konusuna olumlu baktığını iddia ettiğini söyleyen Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerindeki disiplin süreci devam ediyor. Her fırsatta yargı diyorsunuz, usul diyorsunuz. Ne yapılsın? Silahlı Kuvvetler kendi soruşturmasını, kendi yöntem ve usulleriyle tamamlamasın mı? O görüntüye olumlu bakmıyoruz, hiçbir şekilde doğru ve meşru kabul etmiyoruz. Silahlı Kuvvetlerin kendi disiplin yönetmeliği içerisinde gerekeni yapacağına da inanıyoruz. O görüntüye vurgu yapanlar, o görüntünün yanlışlığına vurgu yapmakla kalsalardı yine anlamlı bir iş yapacak. Hayır, o görüntüye vurgu yaparak emekli amirallerin müdahalesini meşrulaştırmaya çalışıyor. O görüntüyü kabul etmiyoruz. Deniz Kuvvetlerinde, ordumuzda böyle bir görüntü kabul etmiyoruz. Bu şekildeki bildiriyi de kabul etmiyoruz. Silahlı Kuvvetlerin disiplini bizim için son derece önemlidir. Emekli amiraller bildirisi konusundaki sınıfta kalan tavırlarını örtmek için 128 milyar dolar meselesini sürekli ortaya çıkarıyorlar. En güzel cevabı kendi milletvekilleri verdi. 'Ekrana bakarsanız, ekonomi okur yazarlığınız da varsa onu görürsünüz.' dedi."

(Sürecek)

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, AK Parti, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK Toplantısı'na ilişkin açıklamalarda bulundu: (3) - Son Dakika


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