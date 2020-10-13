AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (4) - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (4)

13.10.2020 19:57
AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (4), System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhur İttifakı açısından erken seçim söz konusu değildir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhur İttifakı açısından erken seçim söz konusu değildir." dedi.

Çelik, Parti Genel Merkezi'ndeki, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erken seçim tartışmalarına ilişkin bir soru üzerine Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçime ilişkin özel bir değerlendirme yapmadığını, 2023 seçimlerine partinin ve teşkilatlarının hazırlığı konusunda talimatlarının olduğunu belirtti.

"Cumhur İttifakı açısından erken seçim söz konusu değildir." diyen Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bunu net şekilde bir kere daha açıkladığını ifade etti.

Bahçeli'nin zamanında yapılacak genel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Erdoğan olduğunu net bir şekilde ifade ettiğini belirten Çelik, bu açıklama için kendisine ve MHP camiasına teşekkür etti.

Cumhur İttifakı'nın dimdik ayakta olduğunu dile getiren Çelik, ülkenin geleceği için yapılacak daha çok iş bulunduğunu söyledi.

Çelik, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerken arzu edilen konulardan bir tanesinin de Türkiye'de erken seçim konusunun gündemden kalkması, öngörülebilir zaman dilimleri içerisinde genel seçimlerin ve yerel seçimlerin yapılması, hükümetin ve belediyelerin işlerine vatandaşın verdiği yetki çerçevesinde yoğunlaşması olduğunu kaydetti.

Kapalı Maraş'ın açılmasından haberi olmayan bir siyasetçinin, Genel Başkan'ın Türkiye'de erken seçim istediğini belirten Çelik, "Erken seçim vatandaşın ne işine yarayacak? Vatandaş seçimlerde yetkiyi vermiş. Memleketin yeni hedeflerine ulaşılsın, aktüel problemlerin çözümüne devam edilsin diye." diye konuştu.

"Küçük düşürmeye çalışan kara propaganda yaklaşımı"

Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen hafta Katar'da Cumhurbaşkanımızın arabadan inişindeki fotoğraf kesitini alarak maalesef Türk siyasetinde ahlak dışı yaklaşımlardan biri olarak tarihe geçecek şekilde Cumhurbaşkanımız hakkında 'Cumhurbaşkanı yabancı bir devlet başkanının önünde eğildi' diye çirkin bir açıklama yaptılar. 'Benim rakibim' diyor. Burada söz konusu olan bir rekabet değil husumet. Yani AK Parti Genel Başkanıyla bir rekabetin altını çizse bunun anlaşılır bir tarafı olur. Fakat kendi devletinin Cumhurbaşkanı'nı yalan bir yaklaşımla başka devletler ve dünya devletleri önünde küçük düşürmeye çalışan bir kara propaganda yaklaşımı."

Bu kara propagandanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a değemeyeceğini ve bulaşamayacağını dile getiren Çelik, şöyle devam etti:

"Onlar Libya'da, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin eğilmesini, bükülmesini isterken Cumhurbaşkanımız, eğilmez ve bükülmez bir şekilde Türkiye siyasetini dirayetle yönetiyor. Türkiye, Libya'da ülkemizin tarihsel milli çıkarları, hak ve menfaatleri için güçlü bir mücadele verirken, Suriye'de terörle mücadele konusunda güçlü bir mücadele verirken, sınırımızda bir terör devletinin kurulmasını engellerken, aynı şekilde içeride bir sürü iç güvenlik operasyonuyla terör örgütü sürekli olarak imha edilirken, Doğu Akdeniz'de her gün sıcak bir gelişme yaşanırken, birlerinin çıkıp erken seçim istemesi tüm bu süreçlerin durdurulmasını talep etmek anlamına gelir. Yoksa daha önce sürekli her seçimde yenilmiş birisinin 'Erken seçim istiyorum' diyerek ortaya çıkmasının başka bir izahını görmüyoruz."

Türkiye'nin yatırımları, açılışları devam ederken bir seçim söz konusu olduğunda, 6 ay boyunca Türkiye'nin Libya'ya bakan enerjisinin, Suriye'ye bakan terör devletinin kurulmasını engelleyen gözünün, Doğu Akdeniz'deki iradesinin zayıflayacağına dikkati çeken Çelik, güvenlik kurumlarının, diplomatik kurumların işlerinin başında olacağını ancak seçimin siyasetçinin enerjisini başka bir alana kaydırması anlamına geldiğini söyledi.

"Azerbaycan Türkleri'nin ve devletinin yanında olacağız"

Çelik, Ermenistan hükümetini eleştirdiklerini, kınadıklarını ve lanetlediklerini belirterek, sonuna kadar Azerbaycan Türkleri'nin ve devletinin yanında olduklarını kaydetti.

Bazılarının bu gelişmeleri fırsat bilerek, provokatörlük yaparak Türkiye Cumhuriyeti'nin Ermeni vatandaşlarını taciz veya tehdit etmeye kalkması durumunda buna cevaplarının açık olduğunu söyleyen Çelik, "Türk milleti bir bütündür. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını taciz veya tehdit edemez. Hem güvenlik kurumlarımız hem adli kurumlarımız bu konuda çok hassastır. Türkiye'nin toplumsal bünyesine herhangi bir şekilde operasyon çekilmesine, vatandaşlarımızın bir kısmının taciz veya tehditle korkutulmak istenmesine hem müsaade etmeyiz hem de bunun çok kötü niyetli bir yaklaşım olduğunun altını çizeriz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında nifak çıkaran, taciz veya tehdide dönük her türlü yaklaşımda bulunanların karşısında olacaklarını dile getiren Çelik, bu konuda güvenlik güçlerinin ve adli makamların gerekeni yaptığını ve yapacağını vurguladı.

Çelik, vatandaşların huzur içerisinde gönül rahatlığıyla devletlerine güvenmelerini, herhangi bir taciz veya tehdit söz konusu olduğunda da güvenlik güçleriyle ve partileriyle iletişime geçmelerini istedi.

Türkiye'nin güvenli hukuk devleti olduğunun vurgulayan Çelik, Türkiye'nin güvenliğine dönük olarak hiç kimsenin provokasyon yapmasına müsaade etmeyeceklerine dikkat çekti.

(Sürecek)

Merkez Yürütme Kurulu, Cumhur İttifakı, AK Parti, söz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (4) - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (4) - Son Dakika
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