AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK Toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (5) - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK Toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (5)

04.01.2021 19:57
AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK Toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (5), System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmasına ilişkin, "Rektör olarak atanan hocamızın siyasi kimliği üzerinden bir tartışma yürütülüyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmasına ilişkin, "Rektör olarak atanan hocamızın siyasi kimliği üzerinden bir tartışma yürütülüyor. Geçmişteki bir Boğaziçi Üniversitesi rektörünün ANAP'a danışmanlık yaptığı biliniyor. Geçmişteki Boğaziçi Üniversitesi rektörünün o zamanki SHP adıyla bilinen partiye yakınlığıyla biliniyor. Bir insanın siyasi kimliği olması suç değildir." dedi.

Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı.

2021'de yapılması planlanan ekonomi ve hukuk alanındaki reform çalışmalarının hangi aşamada olduğuna yönelik soru üzerine Çelik, bu konudaki çalışmaların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz edileceğini ve onun uygun gördüğü bir takvim içerisinde Meclis'e geleceğini belirtti.

Çelik, Almanya'da bir eyalette Aleviliğin ayrı bir inanç grubu olarak gösterilmesine yönelik soru üzerine, Almanya merkezli yapılan, Alevi vatandaşların Türkiye'den koparılması yönündeki faaliyetleri yakından takip ettiklerini bildirdi.

Bu faaliyetlerin sistematik bir şekilde uzun süredir yapıldığını kaydeden Çelik, şunları söyledi:

"En bilinen deyimiyle 'Ali'siz Alevilik üretmek' şeklinde çeşitli örgütlerin ortaya koyduğu faaliyetler var. Bunlar daha önceden kendilerine Almanya içerisinde bir müstakil alan yaratmak için Aleviliği İslam'ın dışında ayrı bir din olarak göstermeye çalışıyorlardı. Anlaşılıyor ki bu bahsettiğiniz eyalet kararı bunun bir neticesidir. Şimdi son zamanlarda başka bir faza geçildiğini görüyoruz. Aynı zamanda da onların Türklük ile ilgisi olmadığı, Anadolu'nun eski kavimlerinden bazılarının devamı oldukları şeklinde bir görüş ifade ediliyor. Tabii Türkiye Cumhuriyeti içerisinde Sünni Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da Alevi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi bir ayrımı asla kabul etmeyiz. Böyle bir şey söz konusu olamaz."

Ömer Çelik, yurt dışındaki Alevi vatandaşlarla ilişkilerin yoğun bir şekilde sürdüğünü dile getirerek, "Aleviliği İslam'dan koparmaya çalışan, Aleviliği Türklükten koparmaya çalışan gayretlerin, esasında Alevi vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin faydasına değil birtakım yabancı istihbarat örgütlerinin projeleri çerçevesinde ortaya çıkmış faaliyetler olduğunu da biliyoruz. Buna karşı da mücadele verecek güce sahibiz. Bu konuları da yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

"Hocaları akademik kabiliyetleriyle mi siyasi birtakım yakınlıklarıyla mı değerlendireceğiz?"

Prof. Dr. Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmasına ilişkin tartışmayı da değerlendiren Çelik, atamanın yasal çerçevede yapıldığına dikkati çekti.

Çelik, akademik özerkliğin ya da akademik özgürlüğün yok edildiği gibi bir söylemin hiçbir geçerliliğinin olmadığını vurgulayarak, "Başka üniversiteler için de söz konusu oldu. Ama işin geldiği noktada şu var, rektör olarak atanan hocamızın siyasi kimliği üzerinden bir tartışma yürütülüyor. İsim vermek istemiyorum, geçmişteki bir Boğaziçi Üniversitesi rektörünün ANAP'a danışmanlık yaptığı biliniyor. Geçmişteki Boğaziçi Üniversitesi rektörünün o zamanki SHP adıyla bilinen partiye yakınlığıyla biliniyor. Başka yakınlıklar da bilinen bir şeydir. Bir insanın siyasi kimliği olması suç değildir." şeklinde konuştu.

Bu noktada yapılması gerekenin akademik ve idari hedeflere ulaşmak, akademisyenlerin dünyaya ve Türkiye'ye daha çok katkı yapacağı alanları oluşturmak, öğrencilerin hayatla ilgili ideallerine ulaşması için gerekli ortamların daha iyi sağlanması üzerine faaliyet göstermek ve bu faaliyetlere yardımcı olmak olduğunu anlatan Çelik, "Netice itibarıyla Boğaziçi Üniversitesi şu grubun ya da bu grubun değil, milletimizin hepsinin. Oradaki öğrenciler milletimizin geleceğine hizmet edecekler. Oradaki hocalarımız milletimizin geleceği için bu çocukları yetiştiriyorlar." ifadesini kullandı.

"Üniversiteyi kendi siyasi faaliyetlerinin bir lojistik unsuru haline getirmeye çalışıyorlar"

AK Parti Sözcüsü Çelik, eskiden ve bugün uygulanan rektör atama yöntemlerine değinerek, şu bilgileri verdi:

"Bu yöntemi beğenmeyebilirsiniz, siyaseten tavsiyede bulunabilirsiniz ama tutup da 'Bu yöntem gayrimeşrudur.' diyemezsiniz. Bir de tutup kayyum diyerek, belli kesimlerin dilini kullanarak, bu şekilde siyasallaştırdığınız zaman söylediğiniz sözün hiçbir manası kalmaz. Hocamızın AK Parti teşkilatlarında çeşitli yerlerinde görevleri olmuş. Başka bir hocanın CHP'nin danışman kurulunda, CHP örgütlerinde veya başka örgütlerde görevi oluyor. Biz hocaları akademik kabiliyetleriyle mi siyasi birtakım yakınlıklarıyla mı değerlendireceğiz?"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP'li bazı milletvekillerinin, öğrenciler tarafından Boğaziçi Üniversitesinde yapılan eyleme katılıp "örgütlü dayanışma" çağrısı yapmasına yönelik soru üzerine Çelik, "Hocamızın siyasi kimliğine vurgu yapanlar, aslında kendi siyasi fanatizmlerini örtbas etmeye çalışıyorlar. Boğaziçi Üniversitesini, akademisyenlerini, öğrencilerini kendi siyasi faaliyetlerinin, fanatizmlerinin bir lojistik unsuru haline getirmeye çalışıyorlar. Bu son derece yanlış bir şey." değerlendirmesini yaptı.???????

(Sürecek)

Merkez Yürütme Kurulu, AK Parti, Türkiye, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK Toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (5) - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 197 kişi vefat etti, 13 bin 695 yeni vaka tespit edildi Meteoroloji'den bir il için turuncu, 13 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı Manchester United efsanesi Darren Fletcher, antrenör olarak yuvaya döndü Çay kenarında balık tutan vatandaşlar, elleri ve ayakları bağlı erkek cansız bedeni buldu Golcü futbolcu coştu! Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında farkı 2'ye çıkardı İki aracın çarpıştığı kazaya tanık olan annenin çocuğunu kucağına alarak panikle kaçması kameraya yansıdı Meteoroloji beklenen tarihi nihayet verdi! İstanbul'a senenin ilk karı 18-22 Ocak tarihleri arasında yağacak Türkiye'ye gözdağı! Prens Selman talimat verdi: Yunan pilotların kullanacağı F-15'ler Suda Üssü'ne inecek
Hakemin kararı sonrası F.Bahçeliler sosyal medyada veryansın etti: Kötü niyetlisiniz Hakemin kararı sonrası F.Bahçeliler sosyal medyada veryansın etti: Kötü niyetlisiniz         
19:37
Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti         
19:23
Güvenlik görevlisi, portakal ağacına iple asılı halde ölü bulundu Güvenlik görevlisi, portakal ağacına iple asılı halde ölü bulundu         
18:31
Cumhurbaşkanımı Erdoğan talimat verdi: SMA hastası çocuklar için tedavi onaylanırsa her türlü imkan sağlanacak Cumhurbaşkanımı Erdoğan talimat verdi: SMA hastası çocuklar için tedavi onaylanırsa her türlü imkan sağlanacak         
18:17
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde son bir haftada vaka sayısı 5 kat arttı Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde son bir haftada vaka sayısı 5 kat arttı         
17:54
Alkollü içkilerde ÖTV yüzde 17,07 zamlandı Alkollü içkilerde ÖTV yüzde 17,07 zamlandı         
17:50
Şeyma, Şeyma, "Aman nazar değmesin" notuyla yeni aşkıyla dudak dudağa pozunu paylaştı         
17:36
Türkiye'de de görülen koronavirüs mutasyonunun 20 yaş ve altındaki gençleri daha fazla etkilediği ortaya çıktı Türkiye'de de görülen koronavirüs mutasyonunun 20 yaş ve altındaki gençleri daha fazla etkilediği ortaya çıktı         
15:47
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etmişti! Saldırgana 23 yıl hapis cezası verildi Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etmişti! Saldırgana 23 yıl hapis cezası verildi         
15:00
"Kargo görevlisiyim" diye girdiği evde talihsiz kadını bayıltarak tecavüz etti         
14:31
Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı         
14:07
Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir         
13:19
Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaparken yakalandı Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaparken yakalandı         
12:43
Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım         
11:39
Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak         
10:08
Cem Yılmaz'ın Cem Yılmaz'ın "Belediyeden 2754 TL aldım" sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Büyük oyunu bozduk         
09:42
2020 yılında yayınlanan ve mutlaka izlemeniz gereken 10 şahane dizi 2020 yılında yayınlanan ve mutlaka izlemeniz gereken 10 şahane dizi         
22:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2021 20:01:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK Toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (5) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei