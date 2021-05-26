AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3) - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3)

26.05.2021 18:41
AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3), System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Herkes duysun kim olursa olsun, bu kişiler, hatta bazı kurumlar, organizasyonlar var. Başına 'Ak' kelimesini koyarak kendisine 'ocak', 'dernek' ve hatta birtakım organizasyonlar var. Bunlarla AK Parti'nin hiçbir ilgisi yoktur.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Herkes duysun kim olursa olsun, bu kişiler, hatta bazı kurumlar, organizasyonlar var. Başına 'Ak' kelimesini koyarak kendisine 'ocak', 'dernek' ve hatta birtakım organizasyonlar var. Bunlarla AK Parti'nin hiçbir ilgisi yoktur. Organik hiçbir ilgisi yoktur, kurumsal hiçbir ilgisi yoktur. Dolayısıyla bizi bağlayan bir konu değildir." dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Bazı gazeteciler suç örgütü elebaşı olarak bilinen şahsın (Sedat Peker) çeşitli mitingler yaptığını ve daha önce AK Parti'den övgüler topladığını iddia ediyor. Bu konu hakkında değerlendirmeniz ne olacak?" sorusuna Çelik, "Gündemde konuşulan suç örgütü liderinin AK Parti ile ilgili mitingler yaptığı, AK Parti tarafından şimdiye kadar diğer ses çıkarılmadığı ifade ediliyor. Dolayısıyla sanki AK Parti'nin bu şahsı onaylanmış ya da hükümetimiz onaylamış, korumuş gibi bir soru gündeme geliyor. Bu yanlıştır." cevabını verdi.

Kendisine, Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olduğu 2015'te söz konusu mitinglerle ilgili bir soru sorulduğunu anımsatan Ömer Çelik, şöyle devam etti:

"12 Ekim 2015'te bu mitinglerle ilgili yaklaşımımızın ne olduğunu ifade ettim. Bundan 7 sene evvel sorulmuş bir soru. 'Bizim genel bir prensibimiz vardır.' diyorum ve bunu çok açık ve net bir şekilde söylüyorum. Bu konuyla ilgili sorulduğunda 7 sene evvelki cevabımı söylüyorum. Herkes duysun, kim olursa olsun, bu kişiler, hatta bazı kurumlar, organizasyonlar var. Başına 'Ak' kelimesini koyarak kendisine 'ocak', 'dernek' ve hatta birtakım organizasyonlar var. Bunlarla AK Parti'nin hiçbir ilgisi yoktur. Organik hiçbir ilgisi yoktur, kurumsal hiçbir ilgisi yoktur. Dolayısıyla bizi bağlayan bir konu değildir. Açık ve net şekilde söylüyorum, AK Parti'nin resmi mekanizmaları tarafından yapılmayan hiçbir faaliyetin sorumlusu değiliz. Dışarıda, bir sivil toplum örgütü yapmış olsa bile biz burada AK Parti'nin kurumsal kimliği çerçevesinde, Genel Başkanımız, AK Parti Sözcüsü olarak ben ve diğer yetkilendirilmiş arkadaşlarımız, 'biz bu organizasyona destek veriyoruz' diye sahip çıkmadığımız müddetçe bunların bizi bağlayan bir tarafı yoktur."

Yapılan faaliyetlerin kendileriyle ilgisi varmış gibi sunulmasını kişi, isim zikretmeden kategorik olarak reddettiklerini vurgulayan Çelik, "Bu kişi, kurum ya da organizasyonlar kim olursa olsun, onayımız olmadan sembollerimizi kullanıyorlarsa, bize destek veren mitingler yapıyorlarsa bile hiçbir şekilde bunlara onay vermeyiz. Bunlarla herhangi bir şekilde aramızda bir bağ gösterilmesini doğru bulamayız." dedi.

Herhangi bir şekilde şiddeti özendiren, her türlü ifadeyi kategorik olarak reddeden bir parti olduklarını belirten Ömer Çelik, "Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Bazı kendi mitinglerimize gittiğimizde de bazı pankartların açıldığını görüyoruz. 'şu ocak, bu kişi' diyerek, 'Ak' ismini kullanarak kendisine birtakım sıfatlar yapıştıranlar var. Bunlarla partimizin herhangi bir organik ya da kurumsal bağı olamaz. 7 sene önce bahsedilen suç örgütü lideriyle ilgili verdiğim cevap gazetelerde çıktı, videosu da var, bu vidoyu da yayınlarız. Dolayısıyla herhangi bir şekilde bir suç örgütü mensubunun partimizle, bakanlarımızla, hükümetimizle ilişkilendirilmesi, kategorik olarak reddettiğimiz bir husustur." ifadelerini kullandı.

Çelik, "Bu son olayla ilgili bir kez daha söylüyorum, İçişleri Bakanımızla ilgili ortaya konulan, Eski Başbakanımız ve Genel Başkanvekilimiz ile ilgili ortaya konulan bu iftiraları, bu hezeyanları tümüyle reddediyoruz." diye konuştu.

Söz konusu organize suç örgütü elebaşının bir Arap ülkesinde bulunduğu ve Türkiye'ye iadesi konusunda bir çalışmanın olup olmadığı sorulan Çelik, "İstihbaratımızın yaptığı tespitleri burada paylaşmak istemem. Türkiye Cumhuriyeti devleti, güçlü bir devlettir. Bütün terör örgütlerinin ve suç örgütlerinin ileri gelenleriyle ilgili olarak kuşkusuz kendisine, devletimize yapılan saldırıya karşı gerekli cevabı verecek, gerekli çalışmaları yapacak güce sahiptir. Bu söylediğim kuşkusuz son gündemle de ilgilidir. Bugün Cumhurbaşkanımız da söyledi gerek terör örgütleriyle ilgili gerek suç örgütleriyle ilgili dünyanın neresinde olursa olsun bu takibimizi sürdürürüz. 'Şuradadır, çalışmada şu aşamaya gelinmiştir, şöyle olmuştur' gibi bir ayrıntı vermem doğru olmaz" yanıtını verdi.

"Demokrasi ve Özgürlükler Adası Türkiye'nin demokrasi hafızasının adasıdır"

AK Parti Sözcüsü Çelik, yarın, 27 Mayıs 1960 darbesinin 61'inci yılında, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilecek AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara ilişkin soru üzerine, bunun son derece önem verilen bir toplantı olduğunu vurguladı.

27 Mayıs 1960 darbesinin Türkiye'deki bütün siyasi kötülüklerin, belaların kaynağı olduğunu belirten Çelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığı dönemde "Hukukun katledildiği bu yerde keşke hukuk fakültelerinin mezuniyet törenleri yapılsa" dediğini anımsattı.

AK Parti'nin Türkiye'deki bütün vesayetlere, darbe kültürüne karşı mücadele ettiğine dikkati çeken Çelik, "Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası aynı zamanda uluslararası problemlerin çözülmesi için bir müzakere adası olarak da konumlandırılıyor. Ama esasında Türkiye'nin demokrasi hafızasının adasıdır." şeklinde konuştu.

"Demokrasimizin hukuksal geleceğiyle ilgili bir manifesto ortaya konulacak"

Geçmişte burada yakınlarını kaybetmiş ailelerin acılarının hala taze olduğunu ve adanın açılışında da buna şahit olduklarını anlatan Çelik, "Cumhurbaşkanımızın büyük bir hayaliydi burayı Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline çevirmek. Hukukun katledildiği yeri hukuk, demokrasi, siyaset bilincinin inşa edildiği bir yer haline getirmek. Nitekim Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Sayın Bahçeli'nin katılımıyla, bütün devlet, siyasi erkanın katılımıyla çok güçlü bir mesaj verilmiş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısını orada yapıyor oluşumuzun çok önemli bir sebebi var. Hukukun katledildiği, Başbakanımızın, Bakanlarımızın şehit olduğu bir sürecin önemli bir sembolü olan bu yerde tekrar demokrasiye bağlılığımızı, teşkilatlarımızın demokratik siyasete olan taahhüdünü, demokratik siyaset yolundan asla dönmeyeceğimizi net bir şekilde söyleyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın yarın çok önemli bir konuşması olacak. Gerek reformlarla Anayasa meseleleriyle ilgili, hukukun katledildiği yerde Türkiye Cumhuriyeti devletinin, demokrasimizin hukuksal geleceğiyle ilgili bir manifesto, vizyon ortaya konulacak. Bütün değerli vatandaşlarımızı Cumhurbaşkanımızın yarınki konuşmasını dinlemeye davet ediyoruz."

AK Parti Sözcüsü Çelik, Kovid-19 salgınıyla mücadelede düşen vaka sayılarına dikkati çekerek, tüm vatandaşlara maske-mesafe-temizlik konusunda hassas olmaları çağrısında bulundu.

(Bitti)

Merkez Yürütme Kurulu, Ömer Çelik, AK Parti, Ocak, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3) - Son Dakika


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