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AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (4) - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (4)

07.06.2021 20:10
AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (4), System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden'la yapacağı görüşmeye ilişkin, "Türkiye'nin yaklaşımı; olumsuz sayfaları gidermek, bu sorunları çözmek, olumlu alanlara daha çok yönelmek şeklindedir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden'la yapacağı görüşmeye ilişkin, " Türkiye'nin yaklaşımı; olumsuz sayfaları gidermek, bu sorunları çözmek, olumlu alanlara daha çok yönelmek şeklindedir. Umarız muhataplarımızın da hazırlıkları bu yöndedir." dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Filistin Dışişleri Bakanlığının "Netanyahu kendini kurtarmak için Kudüs'e yönelik saldırganlığını artırıyor" açıklamasının anımsatılması üzerine Çelik, konuyu yakından gözlemlediklerini söyledi.

Çelik, "Biz başka bir devletin iç siyasetinde 'şu gelirse iyi olur, bu gelirse kötü olur' diyecek değiliz ama şunu biliyoruz; Netanyahu dönemi kötü bir dönem. Hem iki devletli çözüm açısından kötü bir dönem hem Avrupa Birliğinin gayrimeşru saydığı yasa dışı yerleşimlerin artması bakımından kötü bir dönem, şiddetin artması bakımından kötü bir dönem, provokasyonların artması bakımından ve en son Mescid-i Aksa'ya ve Kudüs'e yapılan saygısızlıklar bakımından son derece çirkin ve kötü bir dönem olarak geçti tarihe." değerlendirmesini yaptı.

Bütün bu şiddet eylemlerinin herkesin geleceğine, barış ortamının oluşmasına büyük zarar verdiğini söyleyen Çelik, Netanyahu döneminin yolsuzluk, istikrarsızlık, şiddet olayları ve iki devletli çözümün sabote edilmesi bakımından kötü bir dönem olduğunu belirtti.

İsrail'de yeni bir hükümet kurulduğunu anımsatan Çelik, "Umarız ki yeni hükümet döneminde bütün bunlar konusunda, özellikle iki devletli çözüm konusunda daha sağduyulu bir yaklaşım ortaya çıkar." dedi.

"Birbirlerinin siyasi yaklaşımlarını yakından biliyorlar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi için Brüksel'e gideceği anımsatılarak, "NATO Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden'la da görüşme gerçekleştirecek. Hangi somut sonuçların bu görüşmeden çıkması bekleniyor?" sorusu üzerine Çelik, zirvedeki görüşmenin, ABD Başkanı olduktan sonra Biden'ın, Erdoğan ile yüz yüze ilk görüşmesi olacağını söyledi.

Erdoğan ile Biden'ın daha önceden tanıştıklarını aktaran Çelik, "Sayın Biden başkan yardımcısıyken Cumhurbaşkanımız ile yakından tanışıyorlar, birbirlerinin siyasi yaklaşımlarını yakından biliyorlar." ifadesini kullandı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Irak dosyasını Biden'a verdiğini anımsatan Çelik, şunları kaydetti:

"Biden'ın Orta Doğu'yla da ilgili bir kapasitesi, bir birikimi var. Cumhurbaşkanımızın rahatsızlığı sırasında Başkan Yardımcısı olarak Türkiye'ye geldiğinde onu evinde ziyaret etmişti, dolayısıyla birbirlerini tanıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'yle, müttefiklikten başlayarak büyük bir ajandaya sahibiz. Dünyanın çeşitli yerlerinde, omuz omuza özgürlüklerin, değerlerin korunması için, siyasi değerlerin korunması için pek çok mücadele verdik. Pek çok konuda birbirimizi yakından tanıyoruz. Bu büyük ajandanın içinde maalesef olumsuz sayfalar var. İşte en son, sözde Ermeni soykırımın tanınması şeklinde bir sayfa eklendi buna. Kıbrıs konusunda Rum kesimine yönelik destekleri söz konusu. En önemlilerinden birisi PYD terör örgütüne, YPG terör örgütüne Amerika Birleşik Devletleri tarafından güya DEAŞ'la mücadele ettiği için verilen destekler. Fettullahçı Terör Örgütü'nün himaye edilmesi gibi temel konular var."

"Arzumuz temel konulardaki negatif sayfaları devreden çıkarmak"

Erdoğan'ın Biden'la görüşmesinde, iki ülke arasındaki sorunların çözülmesini beklediklerini dile getiren Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim arzumuz, bu temel konulardaki bu negatif sayfaları devreden çıkarmak. Burada müttefikimizle aramızdaki sorunları çözmek, Türkiye'nin beklentilerine uygun bir takım sonuçların ortaya çıkmasını beklemektir. Onun ötesinde Libya'da yapacağımız iş birliğine, Akdeniz'de yapmamız gereken iş birliğine, dünyanın çeşitli yerlerinde yapmamız gereken iş birliğine, ikili ticaret hacminin arttırılmasına dönük ortaya çıkarmamız gereken performansa da odaklanmamız gerekiyor. Bu bahsettiğim konular Türkiye'nin güvenliği için terör örgütleriyle mücadelesi bakımından temel konulardır. Bu konular yüzünden büyük iş birliği alanları, beraber gerçekleştirilebilecek büyük iş birlikleri engellenmektedir. Dolayısıyla hem bir NATO müttefiki olarak hem de uzun yıllara dayanan köklü ilişkilerimiz, çeşitli meydan okumalardan geçmiş, çeşitli krizlerden gelmiş bugüne kadar. Birbirini tanıyan iki ayrı diplomasiye sahibiz, birbirini tanıyan pek çok siyasi olaydan geçtik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birçok ABD başkanıyla çalıştığını anımsatan Çelik, "Kendi hükümetlerimizin ve Cumhurbaşkanımızın, partimizin Amerika Birleşik Devletleri'yle ilişkiler bakımından son derece önemli bir tecrübesi ve birikimi var. Bütün bu olumsuzlukları gideren, ortadan kaldıran ve daha olumlu alanlara yönelen sonuç doğurmasını, Biden yönetimi döneminde bekliyoruz. Çalışmalarımız bu yönde. Türkiye'nin yaklaşımı; olumsuz sayfaları gidermek, bu sorunları çözmek, olumlu alanlara daha çok yönelmek şeklindedir. Umarız muhataplarımızın da hazırlıkları bu yöndedir." ifadelerini kullandı.

"Somut konularda yoğunlaşabileceğimiz adımlar atılacak"

" Mısır'la başlatılan süreçte ilişkilerimizde yeni gelişmeler var mı?" sorusuna da Çelik, Türkiye ile Mısır arasında çok köklü ilişkiler olduğu yanıtını verdi.

Mısır'la Türkiye arasında kopukluk söz konusu olmasına rağmen iki ülkenin istihbarat teşkilatının, güvenlik meseleleriyle ilgili görüşmelerini sürdürdüğünü belirten Çelik, "İstihbarat teşkilatlarımız arasında başlayan süreç, Dışişleri Bakanlığı çerçevesine taşınmıştır. Bundan sonrasında da karşılıklı görüşmelerle, istişarelerle, somut konularda yoğunlaşabileceğimiz adımlar atılacak." diye konuştu.

Türkiye ile Mısır'ın ikili ilişkiler konusunda yapacağı işler olduğunu aktaran Çelik, "Libya konusunda yapacağımız işler var, Libya'nın geleceği açısından konuşmamız gereken konular var. Akdeniz'i konuşmamız gerekiyor. İki ülke arasındaki ilişkilerin bundan sonraki geleceğini konuşmamız gerekiyor. Türkiye tarafı bu konuda olumlu bir yaklaşım içerisindedir. Bundan sonra da adım adım bu şeylerin devam edeceğini değerlendiriyoruz." dedi.

(Bitti)

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (4) - Son Dakika


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