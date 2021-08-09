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AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (1) - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (1)

09.08.2021 18:51
AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (1), System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 28 Temmuz-7 Ağustos arasında 260 orman yangınının meydana geldiğini, bu yangınların 256'sının kontrol altına alındığını, 4 yangına da müdahalenin devam ettiğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 28 Temmuz-7 Ağustos arasında 260 orman yangınının meydana geldiğini, bu yangınların 256'sının kontrol altına alındığını, 4 yangına da müdahalenin devam ettiğini söyledi.

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Tüm vatandaşların ve İslam aleminin Hicri yılbaşını ve muharrem ayını tebrik eden Çelik, "İnşallah kötülüklerden bütün insanlık için daha çok iyiliğe hicret etmenin vesilesi olur." ifadesini kullandı.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Çelik, "Ülkemiz yangın felaketinden sel felaketine kadar birçok felaketle son günlerde karşı karşıya kaldı. Burada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, kahramanca mücadele eden, bu felaketlerde hayatını kaybeden kardeşlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyoruz, milletimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

Diyarbakır annelerimizin evlat nöbetinin 707'nci gününe girdiğini anımsatan ve annelere sevgi ve saygılarını ileten Çelik, "Umuyorum ki en kısa zamanda, kalan anneler de evlatlarına bir an evvel kavuşur." dedi.

MYK toplantısında gündem maddelerinin başında orman yangınları ve orman yangınlarıyla mücadelenin yer aldığını söyleyen Çelik, Erdoğan'ın konuyla ilgili geniş ve kapsamlı bir değerlendirme yaptığını, MYK üyelerinin büyük bir çoğunluğunun söz alarak, hem bu konulardaki tespitlerini hem de bulundukları bölgelerdeki değerlendirmelerini ortaya koyduğunu ifade etti.

Büyük oranda artışı olan bir orman yangını tablosuyla karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Çelik, "28 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında ülkemizin 43 vilayetinde 260 adet orman yangını meydana geldi. Bu, şimdiye kadar karşılaştığımız maalesef en ağır tablolardan bir tanesi. Şimdiye kadar bu yangınların 256'sı kontrol altına alındı, 4 adet yangına müdahale çabaları sürüyor." diye konuştu.

Yangındaki kayıpların üzüntü verici olduğunu dile getiren Çelik, ilgili kurumların yangınları söndürmeye çalıştıklarını, yangının bittiği yerlerde de soğutma çalışmalarının sona ermesiyle yaraların sarılmaya başlandığını bildirdi.

"Hasar tespiti için çalışmalar devam ediyor"

Çelik, "Yangın dolayısıyla Antalya Valiliği emrine, İçişleri Bakanlığı AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 52,5 milyon liralık nakdi kaynak aktarıldı. Hasar tespiti için çalışmalar devam ediyor. Yine Muğla Valiliği emrine 17,5 milyon lira nakdi yardım gönderildi. AFAD ayrıca yangından zarar gören 218 aileye 2,8 milyon lira nakdi yardım yaptı." dedi.

Muğla'da, Türk Kızılay'ın ve AFAD'ın çok geniş kapsamlı çalışmalarını gördüklerini belirten Çelik, aynı şekilde Adana, Mersin ve Osmaniye'deki çalışmaları kendisinin de yerinde incelediğini ifade etti.

Adana, Mersin, Osmaniye, Isparta, Denizli ve Kilis'e de gereken yardımların yapıldığını belirten Çelik, "Hava sıcaklığının çok yüksek olması, nem oranının çok düşük olması ve 80 kilometreyi aşan bir hızda bir rüzgarla karşı karşıya olunması maalesef bu tablodan son derece olumsuz etkilenmemize yol açtı. Dünyanın çeşitli yerlerinde haritaya baktığınızda pek çok yangın devam ediyor. Bizim ülkemiz de böylesi bir tabloyla karşı karşıya kaldı." diye konuştu.

Orman teşkilatının kahramanlığına ve fedakarlığına teşekkürlerini ileten Çelik, şunları kaydetti:

"Her sene orman yangınlarıyla ilgili geniş bir senaryoyla hazırlık yapılıyor. Türkiye genelinde 1667 noktada konuşlanmış ilk müdahale ekibi var. 10 bin 545 yangın işçisi, 4 bin 110 teknik eleman, 6 bin 435 memur, toplam 21 bin 90 personelle bir hazırlık her sene söz konusu oluyor. Teknik olarak da bu personelin elinde 1078 arazöz, 281 su ikmal aracı, 2 bin 270 müdahale aracı, 181 dozer, 501 iş makinası olmak üzere 4 bin 311 araç bulunuyor. Uçaklar, helikopterler, bütün orman yangınları açısından bu teşkilatımızın tecrübesi ve dünyada ilk olarak İHA'ların kullanılmasıyla hem yangınların öncesinde ormanların takip edilmesi hem de daha sonra yangınların takip edilmesi açısından büyük bir kapasiteye sahipler."

"Gölet sayısı 4 bin 150'ye çıkarıldı"

AK Parti Sözcüsü Çelik, son 19 yılda, teknik ekipman açısından donanımların arttığını, çeşitli yerlerde yangınlara karşı göletler oluşturulduğunu hatırlatarak, "Neredeyse sıfır olan bu gölet sayısı 4 bin 150'ye çıkarıldı. Bütün bu teknik ekipmanla ilgili de son derece yüksek rakamlara ulaşıldı. Şimdi bu yangınlara müdahale kapasitesi açısından geçmişte 40 dakika olan ilk müdahale süresi şu anda 12 dakikaya kadar inmiş durumda. Tabii bunları daha da geliştireceğiz, daha da kuvvetlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Çelik, fazla sayıda yangının zorlayıcı bir tablo ortaya çıkmasına sebep olduğunun görüldüğünü belirterek, "Son 2 yılda 5 büyük orman yangını çıkmışken son 12 günde çıkan yangınların 16'sı büyük orman yangınıdır." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, vatandaşların acil ihtiyaçlarının giderilmesine ilişkin taleplerinin yerine getirilmesi konusunda adımların atıldığını söyledi. Çelik, "Yeşillendirme çalışmaları çok yoğun bir şekilde soruluyor, gündem oluyor. Bu konularda biliyorsunuz son 19 yılda 46'ncı sıradan 27'nci sıraya yükselmiş, bir şekilde yeşil vatanımızı daha da büyütüyoruz. Burada da aynı kararlılıkla her vatandaşımız için üç fidan dikerek 252 milyon fidanla bunu başlangıç olarak güçlü bir şekilde devam ettireceğiz." diye konuştu.

Böyle bir tabloyla karşılaşmayı arzu etmediklerini vurgulayan ve dünyanın farklı yerlerinde de benzer durumların olduğunu anımsatan Ömer Çelik, yangın haritasına bakıldığında dünyanın her tarafında gelecek için kaygılandıran bir tablonun söz konusu olduğunu söyledi.

(Sürecek)

Merkez Yürütme Kurulu, Ömer Çelik, AK Parti, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (1) - Son Dakika


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