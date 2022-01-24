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AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3) - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3)

24.01.2022 19:39
AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "O şahıs, Cumhurbaşkanımıza karşı bu galiz ifadeleri kullanırken, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı makamına, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne karşı yani milletin ortak iradesini, devleti temsil eden yere karşı bunu kullanırken, oradaki...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "O şahıs, Cumhurbaşkanımıza karşı bu galiz ifadeleri kullanırken, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı makamına, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne karşı yani milletin ortak iradesini, devleti temsil eden yere karşı bunu kullanırken, oradaki CHP milletvekilleri susuyor, buna sessiz kalıyorlar." dedi.

Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin, cumhurbaşkanına hakaret suçunun kanun maddesinden çıkartılmasına yönelik CHP'nin hazırladığı teklife ilişkin sorusuna Çelik, Cumhuriyet Halk Partisinin bu nefret söylemine karşı davranış geliştirmesi gerektiğini söyledi. Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O şahıs, Cumhurbaşkanımıza karşı bu galiz ifadeleri kullanırken, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı makamına, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne karşı yani milletin ortak iradesini, devleti temsil eden yere karşı bunu kullanırken, oradaki CHP milletvekilleri susuyor, buna sessiz kalıyorlar. Bir tanesi orada şunu söylese, dese ki 'Siz de muhalifsiniz, biz de muhalifiz. Evet biz muhalefet üretiyoruz, biz bunlara karşıyız ama bu şekilde bir üslubu doğru bulmuyoruz' dese o zaman dersiniz ki evet ya burada samimi bir yaklaşım var, muhalefet etmekle hakaret siyasetini, muhalefet etmekle nefret siyasetini ayrıştırmıştır. Dolayısıyla bu teklifin arkasında acaba ne söylemek istiyorlardı? Ama bunu söylemeyip de orada susarsanız, oradaki hakarete zımni bir onay verirseniz, o zaman yapmaya çalıştığınız şeyin aslında hakaret siyasetinin ve nefret siyasetinin önünü açmak, Cumhurbaşkanımıza karşı nefret siyasetini daha örgütlü hale getirmek şeklinde olduğu görülecektir."

Çelik, dünyanın her tarafında devlet başkanlarına, cumhurbaşkanlarına hakaretin cezai müeyyidesi olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de 1926'dan, Atatürk zamanından beri o zamanki cumhurbaşkanına karşı mütecaviz şekilde bu tür ifadelerin kullanılmasının suç olarak düzenlendiğini belirten Çelik, "Yani sanki sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın görev yaptığı dönemde ortaya çıkmış gibisinden bir yaklaşım koyuyorlar ortaya. Bu baştan aşağı yalan bir davranış." diye konuştu.

Bazı genel başkanların bu konuya ses çıkarmadan, sadece yargının aldığı karara odaklanan bir yaklaşım ürettiğini, hakareti yapan kişinin televizyondaki konuşmasını değil de sanki bir tweeti üzerinden değerlendirme yaptığını aktaran Çelik, o yayını izleyen hiç kimsenin bunun meşru bir yaklaşım olduğunu söyleyemeyeceğini ifade etti.

"Nefret siyaseti pandemisiyle demokrasimizi kuşatmaya çalışıyorlar"

Çelik, İtalya'dan Belçika'ya, Fransa'dan Almanya'ya kadar cumhurbaşkanına, devlet başkanına yapılan bu hakaret meselesinin hem hapis cezasıyla hem para cezasıyla düzenlendiğini söyledi.

Sistematik olarak nefret siyaseti pandemisi oluşturmaya çalışıldığını ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Nefret siyaseti pandemisiyle demokrasimizi kuşatmaya çalışıyorlar. 2 aydır özellikle sistematik bir şekilde epidemi oluşturmaya çalışarak bütün demokratik gündemi felç etmeye çalışıyorlar. Bütün söylemi buraya çekmeye çalışıyor. Siz buna direndiğiniz zaman da muhalifler susturuldu. Siz bir şey söylediğinizde nefret siyaseti, hakaret siyasetiyle ilgili bunun karşısında bizden susmamızı beklemeyin. Biz buna en güçlü tepkiyi vereceğiz. Çünkü bir sivil siyasetin aşağılanmasının, demokratik siyasetin aşağılanmasının bu ülkeye ne ağır bedeller ödettiğini görmüş bir siyasi kadroyuz. Hem bu tarih bilincine sahibiz hem de bunu deneyerek, yaşayarak, içinden geçerek, bununla mücadele ederek gördük. Bunların hepsinin arkasında sivil siyaseti sakatlamak, sivil siyaseti ve demokratik siyaseti felç etmek, hareket kabiliyetini yok etmek şeklinde bir yaklaşım vardır.

AK Parti'nin bu direnişinin aslında demokratik bir direniş olduğu, bugün meydanlara inen teşkilat mensuplarımızın, vatandaşlarımızın bu demokratik bilince sahip çıktığının herkes tarafından görülmesi lazım. Nasıl oluyor da nefret söylemine birileri demokratik bir hak talep olarak görüp bu nefret söylemiyle mücadelenin demokratik siyaset ve hukuk içerisindeki karşılığını gayri meşru ilan edebiliyor? Biz bu yaklaşımı çok iyi biliriz. Bununla çok mücadele ettik. Nefret siyaseti, hakaret siyasetiyle bu ülkenin nasıl kuşatıldığını, rahmetli Menderes'ten Özal'a kadar, ülkenin demokrasisinin nasıl felç edildiğini bu çerçevede gördük. Dolayısıyla bu sorduğunuz yasal düzenlemenin arkasında, buna ifade hürriyetini genişletme gibi bir kılıf geçirmeye çalışıyorsa bunun hiçbir karşılığı yok."

"Sayın Cumhurbaşkanımız en deneyimli devlet başkanlarından bir tanesidir"

Çelik, bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şubatta planladığı Ukrayna ziyaretinde, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda bu bölgeyi ve bölgedeki gelişmeleri bilen, bunların içinde defalarca bulunmuş, masanın etrafında defalarca bulunmuş en deneyimli devlet başkanlarından bir tanesidir. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın bu deneyimi ve her iki tarafın da ortak noktada buluşması yönündeki iradesi herkes tarafından saygıyla karşılanıyor ve buna kıymet de veriliyor. Bunun olumlu şekilde devam etmesi gerektiği konusunda hem Ukrayna hem Rusya'da bir karşılık var. Bu dünyada da var. Dünyadaki pek çok ülke ve devlet başkanı sadece krizin bir tarafına hitap edebiliyor. Yani Cumhurbaşkanımız krizin iki tarafına da hitap eden ve bundan da olumlu karşılık gören müstesna bir konumda. Bu çerçeveden baktığımızda, Ukrayna ziyareti Sayın Cumhurbaşkanımızın bu krizdeki tansiyonun düşürülmesi bakımından son derece önemli olacaktır. Aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız buradaki görüşmesinden sonra Sayın Putin ile de görüşeceğini ifade etti. Bu telefonla mı olur, yüz yüze mi olur, Türkiye'de mi Rusya'da mı olur, bu Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Putin'in takdirleriyle gerçekleşecektir."

Çelik, ülke genelinde kar yağışı sebebiyle çeşitli zorluklar yaşandığını, bu konuda valiliklerin açıklamalarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yoğun kar yağışının yaşandığı bölgelerde evsizlerin güvenli ve sıcak ortamlara alınması için valiliklerin organizasyonlar yaptığını aktaran Çelik, "Herhangi bir vatandaşımızın bu karda, kışta, kıyamette, bu soğukta hayatının risk altında olduğu, sokakta kaldığı gibi bir tabloyla karşılaşırsak lütfen 155'e bildirelim." dedi.

(Bitti)

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Merkez Yürütme Kurulu, Ömer Çelik, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3) - Son Dakika
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