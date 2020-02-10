AK Parti Sözcüsü Çelik: "NATO'nun doğası gereği Türkiye ile dayanışma göstermesi gerekir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik: 'NATO'nun doğası gereği Türkiye ile dayanışma göstermesi gerekir' - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "NATO'nun doğası gereği Türkiye ile dayanışma göstermesi gerekir"

6 saat önce

-AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısındaki konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sürerken düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısındaki konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sürerken düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (5)

AK Parti Sözcüsü Çelik: "NATO'nun doğası gereği Türkiye ile dayanışma göstermesi gerekir. 'Türkiye şu kadar saldırıya uğruyor, güney sınırlarımızı koruyor, mültecileri barındırarak çok büyük iş yapıyor' açıklamalarını sık sık duyuyoruz. Bu açıklamaları yapıp Türkiye'yi takdir edenlerden, Türkiye'nin yanında nasıl duracağına dair de sözler duymak istiyoruz."

AK Parti Sözcüsü Çelik: NATO'nun doğası gereği Türkiye ile dayanışma göstermesi gerekir

Ömer Çelik, AK Parti, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 07:05 Kaynak: AA
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