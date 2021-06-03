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AK Parti Sözcüsü Çelik, Nazım Hikmet'i ölümünün 58. yılında andı - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik, Nazım Hikmet'i ölümünün 58. yılında andı

03.06.2021 14:49
AK Parti Sözcüsü Çelik, Nazım Hikmet'i ölümünün 58. yılında andı, System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şair Nazım Hikmet Ran'ı ölümünün 58. yılında andı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şair Nazım Hikmet Ran'ı ölümünün 58. yılında andı.

Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Edebiyatımızın usta ismi Nazım Hikmet Ran'ı vefatının yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Nazım'ın vatandaşlığı, AK Parti hükümetleri tarafından iade edildi." ifadelerini kullandı.

Çelik, paylaşımında Nazım Hikmet'in "Dörtnala gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak, bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın, yok edin insanın insana kulluğunu, bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim." dizelerine de yer verdi.

Nazım Hikmet Ran, Ömer Çelik, AK Parti, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik, Nazım Hikmet'i ölümünün 58. yılında andı - Son Dakika


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