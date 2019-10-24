Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Net bir seviyesizlikle karşı karşı olduğumuzu ifade etmek isterim"
Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Net bir seviyesizlikle karşı karşı olduğumuzu ifade etmek isterim'

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Net bir seviyesizlikle karşı karşı olduğumuzu ifade etmek isterim"

29 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi. (4)

AK Parti Sözcüsü Çelik: Net bir seviyesizlikle karşı karşı olduğumuzu ifade etmek isterim

Ömer Çelik, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:58 Kaynak: AA
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