AK Parti Sözcüsü Çelik: "Net bir seviyesizlikle karşı karşı olduğumuzu ifade etmek isterim"
29 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:58 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi. (4)
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