AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Netanyahu'nun Batı Şeria ile İlgili Sözleri) İsrail Başbakanı, Yine...
54 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Netanyahu'nun Batı Şeria ile ilgili sözleri) İsrail Başbakanı, yine pervasız saldırganlığını ortaya koydu.
AK Parti
Sözcüsü Çelik: "(Netanyahu'nun Batı Şeria
ile ilgili sözleri) İsrail
Başbakanı, yine pervasız saldırganlığını ortaya koydu."
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:07 Kaynak: AA
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