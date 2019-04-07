AK Parti Sözcüsü Çelik - Netanyahu'nun Batı Şeria ile İlgili Sözleri
33 dakika önce
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
- AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (1)
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Netanyahu'nun Batı Şeria
ile ilgili sözleri) İsrail
Başbakanı, yine pervasız saldırganlığını ortaya koydu."
AK Parti Sözcüsü Çelik: "İsrail Başbakanının yaptığı resmen dünyada büyük çatışmaları tetikleyecek, büyük gerilimlere imza atacak bir olaydır."
Çelik: "(İsrail Başbakanı'nın sözleri) Bütün bir Orta Doğu
'yu ateşe verecek, bütün bir dünyayı ateşe verecek çılgınca sözleri seçim malzemesi olarak İsrail'in içindeki aşırı sağcılardan destek alma amacıyla söyledi. Bu ilhak kararı, dünyanın başka yerlerinde de başka unsurları tetikleyecektir"
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:24 Kaynak: AA
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