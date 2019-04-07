AK Parti Sözcüsü Çelik: "Netanyahu'nun Temsil Ettiği İşgalcilik, Uluslararası Hukuk ve Güvenlik...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Netanyahu'nun temsil ettiği işgalcilik, uluslararası hukuk ve güvenlik için en temel tehdittir.
AK Parti
Sözcüsü Çelik: "Netanyahu'nun temsil ettiği işgalcilik, uluslararası hukuk ve güvenlik için en temel tehdittir."
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:50 Kaynak: AA
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