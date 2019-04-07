Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Netanyahu, Son Olarak Seçimleri Kazanması Halinde Batı Şeria'da Bulunan...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Netanyahu, Son Olarak Seçimleri Kazanması Halinde Batı Şeria'da Bulunan...

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Netanyahu, son olarak seçimleri kazanması halinde Batı Şeria'da bulunan yerleşimleri ilhak edeceğini ilan etmiştir.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Netanyahu, son olarak seçimleri kazanması halinde Batı Şeria'da bulunan yerleşimleri ilhak edeceğini ilan etmiştir. Bu beyan, açıkça BM Güvenlik Konseyi kararlarını ve uluslararası hukuku hiçe saymaktadır. Hukuku çiğneme aşamasından tamamen yok etme aşamasına geçmeye çalışıyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:49 Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, AK Parti, Batı Şeria, Politika
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