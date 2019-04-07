AK Parti Sözcüsü Çelik: "Netanyahu, Son Olarak Seçimleri Kazanması Halinde Batı Şeria'da Bulunan...
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Netanyahu, son olarak seçimleri kazanması halinde Batı Şeria'da bulunan yerleşimleri ilhak edeceğini ilan etmiştir.
AK Parti
Sözcüsü Çelik: "Netanyahu, son olarak seçimleri kazanması halinde Batı Şeria
'da bulunan yerleşimleri ilhak edeceğini ilan etmiştir. Bu beyan, açıkça BM
Güvenlik Konseyi kararlarını ve uluslararası hukuku hiçe saymaktadır. Hukuku çiğneme aşamasından tamamen yok etme aşamasına geçmeye çalışıyor."
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:49 Kaynak: AA
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