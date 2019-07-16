AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Nijerya'da 10 Türk denizcinin kaçırılması) Dışişleri Bakanlığımız ve...
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Nijerya'da 10 Türk denizcinin kaçırılması) Dışişleri Bakanlığımız ve istihbarat birimlerimiz yoğun şekilde çalışıyor.
AK Parti Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:12 Kaynak: AA
Sözcüsü Çelik: "( Nijerya
'da 10 Türk denizcinin kaçırılması) Dışişleri Bakanlığımız ve istihbarat birimlerimiz yoğun şekilde çalışıyor."
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