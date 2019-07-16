Son Dakika Haberleri: Ak Parti Sözcüsü Çelik, Nijerya'da kaçırılan Türk gemisine ilişkin konuştu
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Ak Parti Sözcüsü Çelik, Nijerya'da kaçırılan Türk gemisine ilişkin konuştu

1 saat önce

Ak Parti Sözcüsü Çelik, Nijerya'da kaçırılan Türk gemisine ilişkin konuştu.

Ak Parti Sözcüsü Çelik, Nijerya'da kaçırılan Türk gemisine ilişkin konuştu
Ak Parti Sözcüsü Çelik, Nijerya'da kaçırılan Türk gemisine ilişkin konuştu
AK Parti, Nijerya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:38 Kaynak: DHA
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