Ak Parti Sözcüsü Çelik, Nijerya'da kaçırılan Türk gemisine ilişkin konuştu
1 saat önce
Ak Parti Sözcüsü Çelik, Nijerya'da kaçırılan Türk gemisine ilişkin konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:38 Kaynak: DHA
Ak Parti Sözcüsü Çelik, Nijerya
'da kaçırılan Türk gemisine ilişkin konuştu
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