AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bizim Ermeni milletiyle bir sorunumuz yoktur" - Son Dakika

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK Toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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AK Parti Sözcüsü Çelik: (Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesi) " Şiddetle kınıyoruz. Milletimize dönük bir iftira olarak kabul ediyoruz. ifitirayı red ediyoruz."