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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ölü ve yaralı haberleri çok dikkatli verilmeli."
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ölü ve yaralı haberleri çok dikkatli verilmeli."
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:51 Kaynak: İHA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ölü ve yaralı haberleri çok dikkatli verilmeli." - ANKARA
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