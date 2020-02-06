AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ölü ve yaralı haberleri çok dikkatli verilmeli." - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Ölü ve yaralı haberleri çok dikkatli verilmeli.' - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ölü ve yaralı haberleri çok dikkatli verilmeli."

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ölü ve yaralı haberleri çok dikkatli verilmeli."

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ölü ve yaralı haberleri çok dikkatli verilmeli." - ANKARA

AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:51 Kaynak: İHA
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