AK Parti'li Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı şölene gençleri davet etti Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti'li Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı şölene gençleri davet etti Açıklaması

20.05.2022 17:19

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı "Adana Gençlik Şöleni"ne gençleri davet ederek, "Bu bir gençlik şöleni, büyük bir Türkiye buluşması olarak planlandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı "Adana Gençlik Şöleni"ne gençleri davet ederek, "Bu bir gençlik şöleni, büyük bir Türkiye buluşması olarak planlandı. Büyük bir heyecanla Cumhurbaşkanı'mızı bekliyoruz." dedi.

Çelik, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan ile yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek şölenin yapılacağı Yeni Adana Stadı'nda incelemede bulundu.

Çalışmalarla ilgili bilgi alan Çelik, gazetecilere, programla ilgili teşkilatlarının günlerdir çalıştığını söyledi.

Çelik, bu düzeydeki bir gençlik şöleninin 2014'ten sonra ilk defa Adana'da gerçekleştirileceğini belirterek, "Yarın için on binlerce genç arkadaşımız burada bulunacaklar, Cumhurbaşkanı'mızla buluşacaklar. İlk defa oy kullanacak genç arkadaşlarımızdan, yabancı ülkelerden gelecek genç arkadaşlarımıza kadar pek çok kardeşimiz burada olacak. Yaklaşık olarak 28 ülkeden genç temsilciler yine burada Cumhurbaşkanı'mızla buluşmak için buraya gelecekler. Ayrıca 12 ülkenin siyasi partilerinin gençlik kolları başkanları yarın burada olacaklar." diye konuştu.

"Büyük bir heyecanla Cumhurbaşkanı'mızı bekliyoruz"

Programda konserlerin de yer alacağını dile getiren Çelik, şöyle devam etti:

"Bu bir gençlik şöleni, büyük bir Türkiye buluşması olarak planlandı. Büyük bir heyecanla Cumhurbaşkanı'mızı bekliyoruz. Partimiz aynı zamanda dünyanın en büyük gençlik hareketlerinden bir tanesidir. AK Parti, büyük bir gençlik hareketi olarak kurulduğu günden beri gençlik politikaları konusunda Cumhurbaşkanı'mızın gerek Başbakanlığı gerek Cumhurbaşkanlığı döneminde çok güçlü politikalara imza atmıştır. Şu anda da Türkiye'de gençlerin hizmetine sunulan büyük siyasetlerin, büyük devrimlerin gerçekleştirilmesine imza atmış bir siyasi hareket olarak genç kardeşlerimizle buluşmayı her zaman çok önemsiyoruz. Yarın tabii ki bu çok müstesna bir buluşma olacak çünkü on binlerce genç arkadaşımız stadın içinde ve dışında Cumhurbaşkanı'mızla bir araya gelecekler."

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını bütün Türkiye'nin, dünyanın izleyebilmesi için gerekli hazırlıkların yapıldığını ifade etti.

"İsmine yakışan bir gençlik şölenini burada gerçekleştireceğiz"

Ömer Çelik, programa katılmak için gençlerin Adana'ya gelmeye başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bütün genç kardeşlerimizi, Türkiye'nin her tarafındaki genç arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi yarın buraya Sayın Cumhurbaşkanı'mızla buluşmaya bekliyoruz. Saatlerce burada bir birliktelik, beraberlik söz konusu olacak. İsmine yakışan bir gençlik şölenini burada gerçekleştireceğiz. Gençliğe her zaman doğruyu söyleyen, siyaseti her zaman gençlerle yapan, gençlerin her zaman önünü açan bir siyasi lidere sahibiz. Cumhurbaşkanı'mız siyasi hayatının ilk zamanlarından başlayarak bugün de güçlü bir şekilde gençlik politikalarının hamiliğini sürdürmeye devam ediyor. Siyasi hareketimiz bu bakımdan da bir genç hareketidir, gençlik hareketidir. Gerek dinamizmiyle gerek Türkiye'deki genç kardeşlerimize ulaşma potansiyeliyle her kesimden, sosyal kademeden genç arkadaşımızla ilişkilerimizin kuvveti, yoğunluğu ve sürekliliği bakımından tüm bunlara baktığımız zaman aylardır, yıllardır araya pandeminin girdiği dönemlerden itibaren çeşitli gençlik toplantıları yaptık. Bunların birçoğu görkemli oldu. Onun yanı sıra birçok arkadaşımız, partimiz sürekli olarak gençlerle buluştu. Bu büyük bir zirve olacak. Son yıllardaki bütün çalışmaların taçlandığı bir zirveye dönüşecek. Yarın bütün kardeşlerimizi, genç arkadaşlarımızı, Türkiye'nin en büyük gençlik şölenine burada, Adana'da, stadyumda Cumhurbaşkanı'mızla buluşmaya davet ediyoruz."

AK Parti'li Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı şölene gençleri davet etti Açıklaması
AK Parti'li Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı şölene gençleri davet etti Açıklaması
AK Parti'li Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı şölene gençleri davet etti Açıklaması
AK Parti'li Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı şölene gençleri davet etti Açıklaması
AK Parti'li Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı şölene gençleri davet etti Açıklaması
AK Parti'li Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı şölene gençleri davet etti Açıklaması
AK Parti'li Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı şölene gençleri davet etti Açıklaması
AK Parti'li Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı şölene gençleri davet etti Açıklaması
AK Parti'li Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı şölene gençleri davet etti Açıklaması
AK Parti'li Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı şölene gençleri davet etti Açıklaması
AK Parti'li Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı şölene gençleri davet etti Açıklaması
AK Parti'li Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı şölene gençleri davet etti Açıklaması

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti, gençlik, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'li Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı şölene gençleri davet etti Açıklaması - Son Dakika
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