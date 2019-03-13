Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Önemli Olan, CHP'nin Ankaramıza Aday Olarak Çıkardığı Kişinin Sahte...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Önemli Olan, CHP'nin Ankaramıza Aday Olarak Çıkardığı Kişinin Sahte...

49 dakika önce

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (5)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:44 Kaynak: AA

Ömer Çelik, AK Parti, Güncel
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