AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Orman yangınları) Terör örgütüyle bağlantılı birileri sahiplendi,...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Orman yangınları) Terör örgütüyle bağlantılı birileri sahiplendi, birtakım açıklamalar yaptı.
AK Parti Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:49 Kaynak: AA
Sözcüsü Çelik: "(Orman yangınları) Terör örgütüyle bağlantılı birileri sahiplendi, birtakım açıklamalar yaptı. Bunlar üzerinde hassasiyetle duruluyor. Bir sonuca ulaşılırsa sizle paylaşırız. Kim vardır arkasında, bunu kimler yapmıştır, şu anda ulaştığımız elimizde bir sonuç yok."
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