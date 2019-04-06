AK Parti Sözcüsü Çelik: "Partilerimizin Adı Farklı Olabilir Ama Hepimizin Soyadı Türkiye...
8 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Partilerimizin adı farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir"
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Partilerimizin adı farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir"
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:32 Kaynak: AA
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Nöbetçi Noter Uygulaması Başladı
Nöbetçi Noter" Uygulaması Başladı - Edirne/kırklareli/
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